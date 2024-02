Le GAMA publie son rapport sur les livraisons effectuées en 2023

De bonnes statistiques pour l'année 2023

La GAMA (General Aviation Manufacturers Association, association des constructeurs aéronautiques) a publié son rapport pour l'année 2023. Dans l'ensemble, par rapport à 2022, tous les segments d'aéronefs ont connu une augmentation des livraisons et les livraisons préliminaires d'aéronefs ont été évaluées à 27,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,6 %.

4 000 aéronefs livrés, du jamais vu depuis 10 ans

"Pour la première fois en plus de dix ans, l'industrie de l'aviation générale a dépassé les 4 000 aéronefs livrés. En plus de ces bons résultats, les carnets de commandes sont solides et en augmentation pour tous les segments d'aéronefs. Cela témoigne de la résilience de notre industrie et du rôle intégral que l'aviation générale et l'aviation d'affaires jouent dans nos communautés. Bien que les livraisons à partir de 2023 soient très encourageantes, notre industrie est confrontée à des vents contraires dus aux problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement, à la pénurie de main-d'œuvre, à l'incertitude et à l'imprévisibilité des régulateurs mondiaux et aux efforts à courte vue visant à freiner l'aviation d'affaires et l'aviation générale, en particulier en Europe", a déclaré Pete Bunce, président-directeur général de la GAMA.

"Oui, mais... Et la FAA"

Si la situation actuelle est presque idéale, le président-directeur général de la GAMA n'a cependant pas caché la nécessaire évolution et/ou adaptation de l'autorité de régulation, afin que la croissance puisse se poursuivre l'an prochain et même dans les années à venir. "En tant qu'incubateur d'innovation de l'aviation civile, l'ensemble de l'industrie de l'aviation générale se concentre sur les nouveaux aéronefs et les nouvelles technologies qui ouvriront la voie en matière de sécurité et de durabilité pour l'ensemble du secteur de l'aviation. Ces progrès dépendent de l'existence de processus réglementaires efficaces, prévisibles et responsables, ainsi que d'un environnement commercial favorable. Il est donc essentiel que le Congrès américain adopte une loi de réautorisation à long terme de la FAA, une loi de finances pour l'exercice 2024 pour la FAA et une mesure fiscale en attente qui encourage la recherche et le développement. De même, les agences de régulation mondiale non américaines doivent recevoir le soutien budgétaire adéquat de leurs gouvernements pour mener à bien leurs activités actuelles et futures. Si les entités politiques et les organismes de réglementation peuvent assumer leurs responsabilités, ce que notre industrie pourra accomplir en 2024 et au-delà sera extraordinaire", ajoute Pete Bunce, président-directeur général de la GAMA.

Le turbopropulseur en poupe

Les livraisons d'avions en 2023, par rapport à 2022, ont vu les livraisons d'avions à pistons augmenter de 11,8 % par rapport aux mêmes entreprises déclarantes, avec 1 682 unités ; les livraisons d'avions à turbopropulseurs ont augmenté de 9,6 %, avec 638 unités ; et les livraisons de jets d'affaires ont augmenté de 2,5 %, avec 730 unités. La valeur des livraisons d'avions pour 2023 est de 23,4 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 2,2 %.

Plus d'hélicoptères

Les livraisons d'hélicoptères à pistons pour 2023, par rapport à 2022, ont connu une augmentation de 7,7 %, avec 209 unités ; et les livraisons préliminaires d'hélicoptères à turbine civile-commerciale ont augmenté de 10,4 %, avec 753 unités. La valeur préliminaire des livraisons d'hélicoptères pour 2023 était de 4,4 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 11,2 %.