Le GAMA publie le rapport sur les livraisons des aéronefs effectuées en 2022

6 % d'augmentation par rapport 2021

Le Gama, acronyme de General Aviation Manufacturers Association ou association des constructeurs d'aviation générale a publié ses statistiques et tendances pour l'année 2022. Dans l'ensemble, par rapport à 2021, tous les segments d'aéronefs ont connu des augmentations des livraisons et les livraisons préliminaires d'aéronefs ont été évaluées à 26,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,0 %.

"Une forte croissance"

"L'industrie manufacturière de l'aviation générale continue de faire preuve d'une force croissante malgré les défis liés à la main-d'œuvre et à la chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble de notre industrie. Le développement de nos produits dans toute la gamme des aéronefs à voilure fixe, des hélicoptères et des aéronefs de mobilité aérienne avancée est stimulé par la reconnaissance du fait que notre industrie est l'incubateur technologique de la sécurité et de la durabilité pour l'aviation civile mondiale. Ces efforts en matière de sécurité, de performance et de durabilité s'appuient sur les progrès réalisés en matière de matériaux plus légers, de nouvelles conceptions de structures et d'ailes, de commandes de vol électriques remplaçant les lourds systèmes hydrauliques, de fabrication additive réduisant le nombre de pièces, d'avionique plus légère et plus fiable, et de moteurs et cellules pouvant voler avec un mélange de carburant aviation 100 % durable. Bien sûr, cette liste impressionnante de progrès ne commence même pas à évoquer la révolution de la propulsion électrique, hybride et à hydrogène que nos entreprises développent", a déclaré Pete Bunce, président et directeur général de GAMA.

22,9 milliards de dollars de livraisons en 2022

En 2022, par rapport à 2021, les livraisons d'avions à pistons ont augmenté de 8,2 %, avec 1 524 unités, les livraisons d'avions à turbopropulseurs ont augmenté de 10,4 %, avec 582 unités, et les livraisons de jets d'affaires sont passées de 710 à 712 unités. La valeur des livraisons d'avions pour 2022 est de 22,9 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 5,8 %.

Les hélicoptères en hausse

Les livraisons d'hélicoptères à pistons pour 2022, par rapport à 2021, ont connu une augmentation de 7,2 %, avec 194 unités ; et les livraisons préliminaires d'hélicoptères à turbine civils-commerciaux ont augmenté de 7,6 %, avec 682 unités. La valeur préliminaire des livraisons d'hélicoptères pour 2022 est de 4,0 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 6,8 %.