Le F-15EX sera équipé du LRASM

Un missile antinavire longue portée...

Après la modernisation du système EPAWSS, c'est désormais l'ajout d'armement qui est concerné sur les F-15EX et F-15E Strike Eagle, en l’occurrence la décision d'ajouter le missile de croisière AGM-158C-1 à la panoplie d'armes des des deux biréacteurs. L'US Air Force veut en effet se doter d'un vecteur de frappe pour les frappes maritimes à longue portée sur le théâtre d'opérations Indo-Pacifique. Le LRASM est donc une arme antinavire à guidage de précision lancée par voie aéroportée. Le LRASM est dérivé du missile de croisière AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER). Le LRASM est doté d'un ensemble de capteurs multimodes, d'une liaison de données d'armement et d'un GPS numérique anti-brouillage amélioré pour assurer la précision du routage, du guidage et de l'autoguidage en phase terminale par tous les temps, de jour comme de nuit.

...Pour le théâtre d'opérations Indo-Pacifique

L'ensemble capteur/chercheur du LRASM utilise un capteur passif à radiofréquence (développé par BAE Systems) pour l'acquisition de cibles dans une zone étendue, et un autodirecteur infrarouge à imagerie pour le ciblage terminal. La navigation vers la cible est assurée par un GPS intégré résistant aux brouillages et une unité de mesure inertielle de qualité navigation. La liaison de données de l'arme permet de mettre à jour la cible en vol. L'US Air Force a été le premier corps d'armée à introduire le LRASM en service, atteignant une capacité opérationnelle précoce (EOC) avec le bombardier B-1B Lancer à la fin de l'année 2018. Le LRASM a ensuite été mis en service sur les F/A-18E/F Super Hornets de l'US Navy (EOC déclarée fin 2019) et est en cours d'intégration sur l'avion de patrouille maritime P-8A Poseidon.

Un contrat à prix fixe et à coût majoré pour l'intégration du missile AGM-158C-1

Ce n'est autre que Lockheed Martin Missiles & Fire Controls qui s'est vu attribuer un contrat à prix fixe et à coût majoré pour l'intégration et le soutien des essais du missile AGM-158C-1 sur la plate-forme d'aéronefs F-15EX. Ce contrat comprend l'intégration de l'interface AGM-158C-1 UAI. Parallèlement à l'acquisition du LRASM, l'US Air Force a également choisi d'investir dans l'acquisition du missile Joint Strike Missile (JSM) de Kongsberg Defence and Aerospace. Le JSM, qui porte la désignation américaine AGM-184A Kraken, est acquis pour combler une lacune à court terme en matière de capacité de frappe de précision à longue portée contre des cibles maritimes de surface et terrestres dans des environnements très contestés. La mise en service initiale se fera sur le F-35A Lightning II.