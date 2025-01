L'US Air Force approuve la production en grande série de l'EPAWSS pour les F-15EX et F-15E Strike Eagle

L'EPAWSS en grande série

L'US Air Force a approuvé la production du système de survie AN/ALQ-250 Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS) du F-15. L'AN/ALQ-250 EPAWSS a atteint la capacité opérationnelle initiale au début de 2024 et est actuellement mis en service sur le nouveau F-15EX Eagle II et sur le F-15E Strike Eagle, afin de moderniser ce dernier.

Pour les F-15EX et F-15E

Le système avancé entièrement numérique Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS) fournit au F-15 des solutions entièrement intégrées d'alerte radar, de géolocalisation, de connaissance de la situation et d'autoprotection pour détecter et vaincre les menaces de surface et aériennes anciennes, actuelles et futures dans des environnements de signaux denses et hautement contestés. L'EPAWSS est équipé de contre-mesures électroniques (ECM) radiofréquence (RF) avancées, permettant une pénétration plus profonde contre les systèmes de défense aérienne intégrés modernes et fournissant des capacités de réponse rapide conçues pour protéger l'équipage de l'aéronef.

360 degrés

Le système permet une vue à 360° de l'espace de combat, pour une mission réussie même dans des environnements à signaux denses. Il se caractérise également par son architecture modulaire, évolutive et à système ouvert. L'EPAWSS est prévu pour prendre en charge des capacités telles que le leurre tracté par fibre optique (FOTD), l'extension de fréquence. Il permet également une meilleure connaissance de la situation grâce à des capacités d'alerte et de géolocalisation par radar large bande et tous azimuts. Les contre-mesures RF multi-spectrales permettent une réponse rapide pour une protection complète de l'équipage. Le brouillage est simultané sans interférence avec le radar et le récepteur d'alerte radar. Le système se caractérise donc également par son interopérabilité avec le radar AESA (Active Electronically Scanned Array). L'EPAWSS dispose également d'un débit et une réserve de mémoire pour l'augmentation des capacités. Le système de distribution de contre-mesures (CMDS) AN/ALE-47 est entièrement intégré pour l'emploi de paillettes et les fusées éclairantes. Et enfin, selon l'équipementier qui l'a conçu, à savoir BAE Systems, l'EPAWSS se distingue par sa réduction des coûts du cycle de vie.

Plus léger et moins encombrant

Par rapport à l'ancien système, c'est surtout la compacité et la masse totale -outre les performances améliorées- qui distingue cette nouvelle génération de système de protection. Elle a été rendue possible grâce à l'apport du numérique, qui a ainsi permis un équipement à la fois plus petit mais également plus léger.