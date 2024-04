Le système de protection électronique EPAWSS du F-15EX Eagle II a été testé par l'USAF

Validation par l'USAF

Le 2 avril, BAE Systems a confirmé dans un communiqué de presse que l'US Air Force avait validé l'Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS). Ce système, développé Boeing et BAE Systems, doit permettre de remplacer le Tactical Electronic Warfare Suite des F-15E Strike Eagle et des bien plus récents F-15EX Eagle II. Il peut aussi être intégré sur les F-15C Eagle, leur assurant une protection jusqu'à l'horizon 2040. Concrètement, l'EPAWSS est une suite digitale et électronique qui doit permettre au pilote de l'appareil d'améliorer sa connaissance de la situation autour de son F-15E/EX et ainsi, assurer la protection de son appareil dans un environnement contesté. Cette protection est assurée par divers composants : contre-mesures électroniques avancées, avertisseur de radar (RWR), connaissance générale de l'environnement électromagnétique, système de géolocalisation ou encore meilleure auto-protection contre les menaces (capacité de chaffs et de flares doublée).

Les capacités spécifiques ne sont bien évidemment pas publiques, même si BAE annonce que l'EPAWSS permettra aux avions de combat de surveiller, brouiller et tromper différentes menaces. Le major Bryant "Jager" Baum, le directeur des tests de l'EPAWSS pour l'Air Force Operational Test & Evaluation Center (AFOTEC) est très positif sur le futur de l'EPAWSS :

"L'EPAWSS est une avancée technologique, améliorant la létalité et les capacités de combat des F-15E et F-15EX dans des environnements contestés et dégradés contre des menaces avancées. [...] L'EPAWS a établi la base de référence pour la guerre électronique au sein de la communauté des avions de combat."