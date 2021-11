Boeing F-15EX Eagle II : le gagnant de la motorisation est GE

GE gagne avec le F100-129...

Les moteurs F110-129 de General Electric continueront à équiper le Boeing F-15EX Eagle II, a annoncé l'US Air Force, en attribuant à la société un contrat de 1,6 milliard de dollars. Cette décision met fin à une bataille entre Pratt & Whitney, qui a produit des moteurs F100 pour les anciens F-15 Eagle et F-15E Strike Eagle et son rival General Electric, qui a fabriqué des moteurs GE F110-129 pour le premier lot de huit avions F-15EX. Dans le cadre de la motorisation du F-15EX, Pratt & Whitney a proposé la dernière version du F100, le F100-PW-229.

...Au détriment de PW avec le F100-PW-229

Ce nouveau contrat couvre les moteurs dits du deuxième lot et même plus, puisque le motoriste aura l'éventualité de fournir jusqu'à 329 moteurs pour le chasseur bimoteur. Le contrat à prix fixe et ferme engage immédiatement environ 137 millions de dollars pour 29 moteurs, ce qui couvre les 12 avions du lot 2 et les pièces de rechange. Le contrat comprend également sept options supplémentaires couvrant la durée du programme.