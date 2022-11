Le démonstrateur L-159 T2X d'Aero Vodochody a volé pour la première fois

Le démonstrateur L-159 T2X...

Depuis le L-39NG, Aero Vodochody a travaillé avec l'objectif de fournir un avion capable de répondre aux exigences élevées de la formation des pilotes qui voleront sur les appareils de 5e génération. La semaine dernière, après quatre années de travail intensif, le prototype et démonstrateur L-159 T2X a décollé de l'aéroport de Vodochody. Il s'agit d'un avion sur lequel les ingénieurs testent de nouveaux systèmes avioniques et des éléments clés de la conception.

...A réalisé son premier vol

"Nous avons développé une nouvelle aile et un réservoir intégral qui augmente l'autonomie, notamment pour les configurations biplaces. Cela nous permettra également d'augmenter le nombre de pylônes d'aile utilisables. Nous prévoyons également d'intégrer une avionique entièrement repensée et une technologie d'armes de précision contre les cibles au sol. Avec cette mise à niveau, nous voulons garantir à nos clients une utilisation efficace et à long terme de l'avion", explique Milos Trnobransky, concepteur en chef des avions L-39, L-59 et L-159 chez Aero.

Honey Badger et agresseur pour la RAF

Draken Europe a signé un accord de coopération avec Aero Vodochody plus tôt cette année à Farnborough. Draken Europe utilisera le L-159 comme agresseur dans le cadre de la formation des pilotes de chasse de la RAF, notamment pour le chasseur à réaction F-35. Aero continue d'améliorer les éléments clés de cet appareil, qui est connu sous le nom de Honey Badger parmi ses utilisateurs pour son endurance, sa durabilité et ses capacités de combat. Au total, Aero a produit 86 L-159 dans diverses configurations (y compris les conversions) à ce jour. Le L-159 produit par Aero Vodochody est actuellement utilisé par les armées tchèque et irakienne.