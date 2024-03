Le Corps des Marines intéressé par le drone de transport 210TL ?

Le DoD est intéressé par ce drone et, comme expliqué par Avidrone , le 210TL est désormais autorisé à voler dans des espaces aériens restreints. Le Corps des Marines est plus que probablement intéressé par ce drone ; facile à assembler, propulsion électrique, portée variable, vol automatique,... Il n'est toutefois pas le seul drone intéressant l'USMC ; il y a presque un an, les 29 et 30 mars 2023, l'USMC avait effectué une démonstration de ravitaillement sur une plage à l'aide d'un drone quadcopter Malloy T150. Ce dernier est bien plus lourd que le 210TL, avec une capacité d'emport de 68 kg.

Virage drones de l'USMC

Le Corps de Marines voit ainsi de nombreux avantages au travers de ces drones de transport. Il y a tout d'abord le redéploiement des hélicoptères de transport et tiltrotors pour des charges encombrantes ou trop lourdes pour les drones, les petites charges étant transportées par les drones. Qui dit drone dit aussi gain de place ; à l'intérieur du hangar du navire de soutien aux opérations de débarquement, ces engins prennent une place bien plus faible que les autres appareils pilotés. Sur les plages, la petite taille de ces drones permet l'utilisation de zones considérées trop petites pour les hélicoptères et tiltrotors. L'entretien est également bien plus aisé. Cependant, l'arrivée de ces drones représente aussi des défis : le 210TL représenterait une solution légère, là où le SeaOnyx serait une solution de transport "lourd"... mais demandant ainsi une gestion de la flotte disponible en fonction des priorités et charges à débarquer. C'est aussi un trafic aérien autonome à gérer : avions de combat, hélicoptères, tiltrotors, drones pilotés, drones autonomes,... lors d'une opération amphibie, les moyens aériens disponibles au sein de l'USMC sont conséquents et demandent ainsi une gestion du trafic aérien pour ces drones autonomes ou équipés d'un système de pilote automatique. Et c'est sans compter sur la large panoplie de drones, venant encore plus encombrer cet espace aérien : transport, munition rôdeuse, reconnaissance, etc.