Le Comac C919 décroche sa certification de type

Le C919 certifié par la Chine

Comac a reçu son certificat de type de la CAAC (administration de l'aviation civile de Chine) pour son monocouloir C919, concurrençant les familles Airbus A320 et Boeing 737, marquant ainsi la fin d'une longue campagne de certification depuis le lancement du programme en 2009. Le certificat de type a été délivré par les autorités chinoises au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à Pékin, le 29 septembre 2022.

Un avion avec équipements occidentaux

Le biréacteur -motorisé par deux CFMI Leap-1C- dispose d'une capacité de transport de 168 passagers. Comme les appareils qu'il concurrence, ses équipements et sa motorisation font largement appel aux fournisseurs occidentaux. Citons, en dehors de CFMI précédemment mentionné, Collins Aerospace (qui fournit les systèmes de communication et de navigation), Honeywell (qui procure les systèmes de contrôle de vol) et Liebherr Aerospace (qui trains d'atterrissage et systèmes de gestion de l'air).

China Eastern verra la livraison de son premier C919 très probablement reportée

Le client de lancement du C919 est la compagnie China Eastern Airlines, laquelle a commandé cinq C919 au début mars 2021. Leur calendrier de livraison reste toutefois incertain, car initialement la livraison du premier des cinq avions devait se faire avant la fin de l'année. Cependant, les médias d'État chinois laissent entrevoir un nouveau report à 2023. La majeure partie des 800 commandes et engagements pour le C919 provient presque exclusivement de compagnies aériennes et de bailleurs chinois.