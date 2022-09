Le PDG de Ryanair pas convaincu par les plans de livraison du Boeing 737 MAX

Les enjeux du programme

Le Boeing 737 MAX est un avion qui pourrait aider la compagnie aérienne à poursuivre son redressement, mais la direction du transporteur est sceptique quant aux délais. Ryanair a été livré de 73 Boeing 737 MAX 8-200s répartis entre la compagnie principale, Malta Air et Buzz. Cependant, si Ryanair prévoit une période hivernale chargée, soutenue par l'expansion des lignes, elle s'inquiète des délais d'arrivée des appareils.

Selon le PDG le Ryanair, Michael O'Leary, le problème d'approvisionnement ne serait pas dû à des problèmes de calendrier de livraison. Il affirme qu'il y a des moteurs excédentaires et des ailes excédentaires, qui sont juste en train de traîner pendant qu'il y a des obstacles dans l'atelier de fabrication. Il affirme qu'il y a d'autres avions à l'usine qui n'ont pas encore été complètement terminés, ce qui crée un blocage.

Le Boeing 737 MAX : un avion en plein essor

Le premier 737 MAX de Ryanair, EI-HEN, a été livré le 16 juin 2021. Il est entré en service une semaine plus tard pour lancer les opérations MAX de la compagnie aérienne. Desservant près de 40 pays en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ces 8-200 ont été très actifs ces derniers mois. La compagnie aérienne à bas coûts ayant l'intention de se développer, il n'est pas surprenant qu'elle souhaite mettre la main sur d'autres livraisons dès que possible.

Il est tout à fait logique de penser que les commandes de Boeing 737 MAX dans le monde vont être de plus en plus fréquentes au cours des prochaines années. À la fin du mois dernier, Boeing a fait savoir qu'il était prêt à reprendre les livraisons de ce type d'appareil en Chine. Parallèlement, Virgin Australia a augmenté sa commande de MAX, tandis que Qatar Airways attend avec impatience que le MAX 10 rejoigne sa flotte.