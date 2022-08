Virgin Australia augmente ses commandes de Boeing 737 MAX

Cette commande s'ajoute à celle passée par la compagnie en avril dernier et portera à huit le nombre total de Boeing 737 MAX 8s dans sa flotte. Le premier Boeing 737 MAX 8 devrait être livré en février 2023, et l'appareil pourra accueillir 170 passagers dans une configuration à deux classes - 8 en classe affaires et 162 en classe économique. La compagnie devrait également commande de 25 Boeing 737 MAX pouvant accueillir 170 passagers dans une configuration à deux classes : 8 en classe affaires et 162 en classe économique.

La flotte Virgin Australia en pleine expansion

Virgin Australia devrait compter au total une flotte de 108 Boeing 737 (75 Boeing 737-800, 8 Boeing 737 MAX 8 et 25 Boeing 737 MAX 10). Elle devrait moderniser sa flotte avec l’ajout de ses nouveaux Boeing 737 MAX réduisant de 15 % les émissions de carbone, ainsi la compagnie devrait atteindre son objectif de développement durable de zéro émission de carbone d'ici 2050.

Nouvelle formation pour les pilotes d’Australie Occidentale

En raison de l’ajout des 737 Max au sein de la compagnie, les pilotes vont recevoir de nouvelles formations dans des simulateurs de vols pour se formaliser au Boeing 737NG à Jandakot, près de Perth. En conséquence, la capacité de formation de la compagnie aérienne augmentera de 25 %. Il s'agira du premier centre de formation de Virgin Australia en Australie occidentale, ce qui signifie que les pilotes basés à Perth n'auront plus à se rendre à Victoria ou à Queensland, où se trouvent les autres simulateurs de la compagnie aérienne. La formation, dispensée en partenariat avec le fournisseur mondial de formation aéronautique CAE, devrait commencer en avril 2023