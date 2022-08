China Airlines remplace ses A330 par de nouveaux Boeing 787

China Airlines a passé commande de 16 nouveaux Boeing 787 pour remplacer ses anciens A330. Les livraisons des nouveaux Boeing 787 devrait être opérée dès 2025. La compagnie aérienne a réfléchi longuement sur les options qui s’offraient à elle pour remplacer ses Airbus A330-300 et a désormais opté pour le constructeur américain. CAL possède 65 avions de transport de passagers et 21 avions de transport de marchandises.

Selon Reuters, la valeur de l’accord peut atteindre 4,6 milliards de dollars mais Bloomberg indique qu'elle est d'environ 2,1 milliards de dollars au prix catalogue. L’accord comporte également des options pour huit autres avions. Le nouveau gros-porteur de Boeing équipé des moteurs de nouvelle génération de General Electric Co serait principalement utilisé pour les liaisons régionales, comme les vols entre Taïwan et l'Australie, ainsi que la Nouvelle-Zélande, a précisé CAL. La compagnie n’a pas renouvelé sa flotte avec des A330 néo, car selon China Airlines ses principales préoccupations étaient le rendement énergétique, les coûts de maintenance et la capacité de chargement, ainsi que la conception de l'avion et son acceptation par le marché. L'ajout des Boeing 787-9 permettra d'accroître la capacité de transport de fret de CAL, a déclaré la compagnie aérienne.

Le Boeing 787 : un avion vert

La consommation de carburant et les émissions de carbone du 787-9 sont inférieures de 20 % à celles des anciens avions à réaction, ce qui aiderait la compagnie à atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Son empreinte sonore est de 60 % inférieure à celle des modèles qu'elle remplace. Le fuselage du 787 est constitué de grandes sections monoblocs en matériau composite à base de carbone. Cette approche avancée a permis d'éliminer 1 500 feuilles d'aluminium et 40 000 à 50 000 fixations par section, ce qui rend l'avion beaucoup plus léger, plus aérodynamique et donc plus économe en carburant.