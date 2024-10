Le Cessna Ascend poursuit ses essais en vol

L'Ascend cumule 600 heures de vols d'essais

L'avionneur n'était pas censé exposer ni même participer à la NBAA édition 2024 -la convention de l'aviation d'affaires qui se tient à Las Vegas du 22 au 24 octobre 2024- mais, s'étant depuis ravisé, il n'a de cesse que de communiquer ! Textron Aviation a ainsi annoncé le 22 octobre 2024 que le Cessna Citation Ascend continue de progresser dans son programme de certification et sera équipé des dernières améliorations de la suite avionique Garmin G5000. Ce poste de pilotage offrira aux pilotes des avancées technologiques significatives lors de sa mise en service, prévue pour 2025. Le programme Ascend comprend deux avions d'essais en vol - Prototype (Proto) et P1 - qui ont accumulé près de 600 heures de vol en plus de 200 vols.

Jusqu'à 12 passagers

Le Citation Ascend est bénéficiera d'un nouveau cockpit, de performances améliorées et d'une cabine qui se veut luxueuse sur le marché des jets d'affaires de taille moyenne. Avec un intérieur entièrement personnalisable, les clients pourront choisir parmi une gamme de caractéristiques standard et optionnelles pour répondre au mieux à leurs besoins. L'avion sera doté d'un plancher plat qui offrira aux passagers un nouvel espace généreux pour les jambes et une plus grande flexibilité. L'appareil sera équipé de moteurs Pratt & Whitney Canada PW545D. Les objectifs de performance préliminaires sont une autonomie pour quatre passagers de 1 900 nm (3 518,8 km) en régime de croisière à grande vitesse (avec une autonomie maximale estimée à 2 100 nm, soit 3 889,2 km), une vitesse de croisière de 441 kts (soit 816 km/h) et la capacité de monter directement à 45 000 pieds (soit 13 500 m). Côté avionique, c'est la Garmin G5000, comprenant la technologie de l'automanette qui sera installée. L'Ascend est également équipé d'un groupe auxiliaire de puissance (APU) Honeywell RE100 [XL] approuvé pour les opérations sans surveillance.

Nouvelles fonctions avionique

La suite avionique Garmin G5000 permettra à l'Ascend de disposer d'un ensemble de nouvelles fonctions notamment le système de guidage par vision synthétique (SVGS) affiché sur les principaux écrans de vol, qui s'associe à la technologie de vision synthétique (SVT) pour prendre en charge les minima d'approche jusqu'à 150 pieds (46 m). Le SVGS fournit une représentation continue de la topographie extérieure, y compris des obstacles, complétée par l'affichage de la piste.