Cessna lance le Citation Ascend

Un nouveau Citation Textron Aviation a annoncé le 22 mai 2023 son dernier né, le nouveau jet d'affaires Cessna Citation de la série légendaire 560XL - le Cessna Citation Ascend. Dévoilé à la veille du salon EBACE (European Business Aviation Convention and Exhibition, le salon européen de l'aviation d'affaires), le Citation Ascend est conçu pour apporter un cockpit entièrement nouveau, des performances améliorées et une cabine plus luxueuse sur le marché des jets d'affaires de taille moyenne. Actuellement en cours de développement, l'avion devrait entrer en service en 2025. "Dans la famille Citation, il n'y a pas d'avion plus utilisé que la série Citation 560XL. Avec un avion 560XL décollant ou atterrissant toutes les deux minutes quelque part dans le monde, cet avion fera partie de la famille d'avions d'affaires la plus prospère", a déclaré Ron Draper, président-directeur général de Textron Aviation. Acsend Le Cessna Citation Ascend sera doté d'une avionique Garmin G5000 ultramoderne comprenant les logiciels et le matériel les plus récents. Tout d'abord la technologie Autothrottle pour réduire la charge de travail du pilote et assurer la protection de l'enveloppe de vol. Le cockpit comprendra également trois grands écrans de 14 pouces à très haute résolution avec possibilité d'écran partagé, mais également deux systèmes de gestion de vol de série. A cela s'ajouteront la vision synthétique pour rendre compte des obstacles tels que les montagnes ou le terrain ainsi qu'un émetteur-récepteur de voix et de données par satellite pour passer des appels par satellite depuis le poste de pilotage. Garmin fournira également une nouvelle technologie de détection et d'évitement des conditions météorologiques avancées. En option sera proposée une seconde radio de données Iridium et CPDLC pour aider les clients à établir des itinéraires plus directs entre l'Amérique du Nord et l'Europe.

2 100 nautiques ou 3 889 km d'autonomie Les objectifs de performance préliminaires sont une autonomie pour quatre passagers de 1 900 nm (3 518,8 km) en régime de croisière à grande vitesse (avec une autonomie maximale estimée à 2 100 nm, soit 3 889,2 km), une vitesse de croisière de 441 kts (soit 816 km/h) et la capacité de monter directement à 45 000 pieds (soit 13 500 m). Les améliorations apportées à la conception de l'avion permettront de transporter une plus grande combinaison de charge utile et de carburant tout en conservant l'accès aux pistes courtes. Avec quatre passagers en vitesse de croisière, des voyages tels que London City (Royaume-Uni) vers Athènes (Grèce), Helsinki (Finlande) vers Porto (Portugal) ou La Mole (France) vers Prague (République tchèque) seront possibles. Une cabine revue et avec plancher plat Côté cabine, la société a travaillé avec un comité consultatif de clients composé de propriétaires, de pilotes, de mécaniciens et de passagers tout au long du processus de conception afin de mieux comprendre ce qu'ils recherchent dans l'expérience ultime de l'avion. Avec un intérieur entièrement personnalisable, les clients peuvent choisir parmi une gamme de caractéristiques standard et optionnelles pour répondre au mieux à leurs besoins. L'avion sera doté d'un plancher plat qui offrira aux passagers un nouvel espace généreux pour les jambes et une plus grande flexibilité. Textron Aviation a conçu les sièges du Citation Ascend en se basant sur les commentaires des clients pour un confort ultime, plaçant les passagers dans une position assise optimisée. Lors de la conception de l'intérieur de leur avion, les clients peuvent même choisir le niveau de fermeté des coussins. L'avion dispose d'une configuration standard de neuf passagers et d'une capacité maximale de 12 passagers. Les sièges de la cabine principale seront dotés d'un dispositif de déverrouillage électrique pour le pivotement et le suivi du siège sur le piédestal. Les passagers pourront contrôler sans fil l'éclairage de la cabine, la température, les stores des fenêtres et les divertissements à bord. Ils pourront également choisir un système audio Bongiovi en option.

