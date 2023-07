Le Cassio 330 exposé aux Etats-Unis

Le Cassio 330 à Oshkosh

Le Cassio 330 - le premier membre de la toute nouvelle famille d'avions électriques-hybrides de VoltAero - fait actuellement ses débuts en Amérique du Nord à l'EAA AirVenture Oshkosh, à Oshkosh, dans le Wisconsin, qui se tient du 24 au 30 juillet 2023. Jean Botti, directeur général de VoltAero, présente le Cassio 330 et expose la feuille de route de l'entreprise pour le développement et la production de sa gamme d'avions électriques. Les réservations pour la pleine propriété et les parts fractionnées du Cassio 330 sont maintenant disponibles.

Une avionique Avidyne Quantum

Le Cassio 330 exposé à Oshkosh est équipé de la suite avionique de nouvelle génération Quantum d'Avidyne, marquant la première application de cette nouvelle configuration double PFD/MFD (Primary Flight Display/Multi-function Display) de 14 pouces, dans le cadre de l'accord exclusif d'Avidyne avec VoltAero pour le développement et la fourniture de l'avionique du Cassio 330.

Les futurs moteurs thermiques à hydrogène exposés

Toujours à l'EAA AirVenture, Kawasaki, nouvel investisseur stratégique de VoltAero, présente de son côté les premières versions 4 et 6 cylindres à hydrogène des moteurs thermiques de cette entreprise japonaise, qui équiperont les futures versions de l'avion Cassio. Ces moteurs à hydrogène représentent un élément clé de la stratégie de Kawasaki pour pénétrer le marché de l'aviation générale. Le Cassio 330 est le premier d'une famille de tout nouveaux avions de 5 à 12 places, conçus pour des applications de mobilité régionale, notamment le taxi aérien/affrètement, les vols commerciaux, la catégorie utilitaire (fret, livraison postale, évacuation sanitaire) et la propriété privée. Ils présentent des points communs importants, fruit de la stratégie de conception modulaire de VoltAero.