Le Bombardier Global 7500 accumule les records

75 nouveaux records pour le Global 7500...

Bombardier relance la guerre de communication entre avionneurs, au travers du cumul des records réalisés. Bombardier a ainsi annoncé le 21 novembre que son jet d’affaires biréacteur Global 7500 cumule désormais plus de 75 records. Les nouveaux exploits comprennent les liaisons entre Miami-São Paulo, Tokyo-Los Angeles, Tokyo-San Jose, Djeddah-Londres et Los Angeles-Auckland. Ceux-ci viennent s'ajouter à un vol de 8 225 milles marins (soit un peu plus de 15 232 km) réalisé en octobre 2019 de Sydney, en Australie, à Detroit (Michigan) Etats-Unis, le plus long vol jamais enregistré dans l’aviation d’affaires.

...La relance d'une guerre de communication entre avionneurs et jets d'affaires

« Ce qui est encore plus impressionnant à propos de ces records, c’est qu’ils sont réalisés dans le cadre de vols de routine, y compris certaines missions avec des passagers à bord. Nous avons eu à plusieurs reprises eu le plaisir d’avoir des clients existants et des clients potentiels à bord pour certaines de ces liaisons record », a déclaré a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif des Ventes d’avions et de Bombardier Défense.

14 260 km d'autonomie...

Le Global 7500 affiche une vitesse maximale de Mach 0,925 et une autonomie de 7 700 milles marins (14 260 km). Certains des nouveaux records ont été précisés par l'avionneur canadien, dont un vol Tokyo-Hong Kong réalisé en seulement 3 heures et 40 minutes; un New Delhi-Tokyo en seulement 7 heures; et enfin un Los Angeles-Auckland en 11 heures et 55 minutes.

... Et Mach 0,94 et une altitude cabine basse

Les propriétés du Global 7500 seront renforcées dans la foulée du lancement de l’avion Global 8000, annoncé en 2022. Ce dernier proposera une autonomie de 8 000 milles marins (soit 14 816 km) et une vitesse maximale de Mach 0,94. Il offrira également la plus faible altitude en cabine – soit 2 900 pieds (870 m) lorsqu’il volera à 41 000 pieds (12 300 m). La construction de l’avion Bombardier Global 8000 est en cours dans les usines Bombardier au Canada, aux États-Unis et au Mexique, et le programme progresse comme prévu, l’entrée en service devant avoir lieu en 2025.

Une mise à jour proposée aux clients du Global 7500

En prévision de l’entrée en service planifiée du Global 8000, une mise à jour est offerte à l’achat pour les clients existants du Global 7500 auprès d’un des centres de service de Bombardier. Les avantages de la mise à niveau comprennent l’augmentation de la vitesse maximale de l’avion, l’accroissement de son rayon d’action et des altitudes de cabine exceptionnellement faibles pour les passagers.