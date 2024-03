Bombardier cumule plus de 30 records de vitesse pour son Global 7500

Plus de trente records de vitesse pour le Global 7500

Bombardier accumule les records de vitesse pour son biréacteur Global 7500, portant le total à plus de 30, "un chiffre qui ne cesse de s’accroître", mentionne le constructeur canadien. Les plus récents records, dont les vols de Farnborough à Muharraq et de Phoenix à Paris, sont en attente d’homologation par la Fédération aéronautique internationale (FAI), s’ajoutent à de précédents records de vitesse et de distance déjà reconnus pour cet avion d’affaires, dont un vol de 8 225 milles marins (soit 15 232, 7 km) en octobre 2019 de Sydney, en Australie à Detroit (Michigan). Le Global 7500 a également établi plus de 20 nouveaux records de vol à l’automne 2023, notamment de Singapour à Anchorage (Alaska) et de Montréal à Genève.

En attendant le Global 8000

Grâce à une vitesse maximale de Mach 0,925 et un rayon d’action de 7 700 milles marins (14 260 km) le Global 7500 se verra rejoint par le Global 8000, révélé en 2022. Il offrira un rayon d’action de 8 000 milles marins (14 816 km) et une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94, avec la plus faible altitude en cabine, soit 2 900 pieds (870 m) lorsqu’il vole à 41 000 pieds (12 300 m), plus faible que tout autre avion d’affaires aujourd’hui. "Le développement de l’avion Global 8000 de Bombardier est en cours et se déroule comme prévu. De plus, pour les exploitants actuels de l’avion Global 7500, les améliorations de performances du Global 8000 pourront être intégrées en rattrapage après l’entrée en service de ce dernier, prévue en 2025", commente Bombardier. Le record de vitesse du Global 7500 de Farnborough à Muharraq a été effectué par l’entreprise de vols nolisés Catreus, alors que celui de Phoenix à Paris a été accompli par l’entreprise de vols nolisés Phenix Jet Cayman.