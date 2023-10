NBAA 2023 : Bombardier célèbre la livraison de son 150e avion Global 7500

NBAA et 150e Global 7500

La convention de l'aviation d'affaires ou NBAA ouvre ses portes le 17 octobre à Las Vegas. Comme les autres constructeurs, Bombardier se fend d'un communiqué qui tombe à point nommé. Le constructeur aéronautique canadien a ainsi célébré la récente livraison du 150e avion d’affaires Global 7500, l'appareil a été livré en septembre "à un client souhaitant garder l’anonymat", selon la formule devenue presque usuelle. Pour calquer et concurrencer Gulfstream sur son propre terrain et ses propres habitudes, Bombardier n'a pas manqué de faire remarquer que depuis la mise en service de l'appareil en décembre 2018, le Global 7500 a établi 20 records de vitesse sur un nombre d’itinéraires clés. Et, cerise sur le gâteau, le Global 7500 s'est précédemment illustré par le biais d'un vol de 8 225 nautiques (un peu plus de 15 232 km) réalisé en octobre 2019 de Sydney, en Australie, à Détroit, au Michigan, Etats-Unis.

Des prix et trophées

Mais que seraient les avions d'affaires sans les prix que leurs constructeurs vantent ? Dans ce domaine, le Global 7500 les cumule. Le biréacteur a remporté de nombreux prix dans l’industrie pour ses caractéristiques techniques et son design. Citons le prix Best of the Best pour l‘avion d’affaires de l’année décerné par le magazine Robb Report, le prix Grand lauréat d’Aviation Week pour l’innovation et une réalisation aéronautique d’avant-garde, un prix Red Dot pour l’excellence en matière de design de produit, le prix International Yacht & Aviation Award pour la conception de siège (fauteuil Nuage), et le prix de l’Institut aéronautique et spatial du Canada pour l’excellence technique.

Vers le Global 8000

Du Global 7500, Bombardier a perfectionné son étendard et en a étroitement dérivé le Global 8000, annoncé en 2022. L’avion -désormais- phare de Bombardier offrira alors une autonomie de 8 000 nautiques (soit 14 816 km) et une vitesse maximale de Mach 0,94. "Le développement du Global 8000 de Bombardier se poursuit comme prévu. "Pour les exploitants actuels du Global 7500, les améliorations de performances du Global 8000 pourront être intégrées en rattrapage sur les Global 7500 après la mise en service de ce dernier prévue en 2025", commente Bombardier. Le jet d'affaires haut de gamme ne connaît décidément pas la crise.