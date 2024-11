Le Black Hawk autonome peut désormais éteindre des incendies

Trois essais ont été effectués, avec une durée de vol cumulée de 30 minutes. Pour des raisons de sécurité, un pilote était présent à bord de l'hélicoptère mais il n'a jamais dû intervenir durant les 30 minutes de démonstration. À chaque fois, sur ordre de la tablette de contrôle, le Black Hawk a décollé, cherché l'incendie et éteint celui-ci à l'aide de l'eau présente dans le bambi bucket . Pour l'occasion, l'incendie était réel mais de petite taille : un anneau de 30,5 centimètres de diamètre alimenté en propane (gaz) et allumé grâce à une étincelle, le tout, créant des flammes de 7,6 à 15,2 centimètres. Le système développé par Rain et intégré au Black Hawk a permis de prendre en compte le vent pour ajuster au mieux le vol de l'hélicoptère afin d'offrir une solution de largage efficace.

Le 29 octobre, les entreprises américaines Sikorsky (filiale de Lockheed Martin) et Rain ont démontré pour la toute première fois les capacités de lutte contre les feux de forêts de l'hélicoptère de transport moyen autonome UH-60 Black Hawk. L'information a été rendue publique dans un communiqué de presse publié le 11 novembre. Il précise qu'une démonstration a été effectuée avec le Black Hawk autonome équipé d'un bambi bucket. Pour l'occasion, des représentants d'entités luttant directement ou indirectement contre les feux de forêt étaient présents : l'Agence Fédérale de Gestion des Situation d'Urgence (FEMA), le Los Angeles County Fire Department (LACoFD) et l'Orange County Fire Authority (OCFA). L'Administration Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace (NASA) et l'Agence pour les Projets de Recherche Avancée de Défense (DARPA) étaient aussi représentés, en plus d'autres entités ou potentiels investisseurs.

Un besoin important

La présence du LACoFD et de l'OCFA n'est pas un hasard : des milliers de pompiers sont parfois mobilisés en Californie afin de lutter contre un seul feu. Cette région voit d'ailleurs assez souvent l'apparition de mégafeu, dont la superficie brulée est supérieure à 10 000 hectares : Mosquito Fire (134 358 hectares) entre le 6 septembre et le 22 octobre 2022, Smith River Complex Fire (38 488 ha) entre le 15 août et le 17 novembre 2023 et plus récemment, Park Fire (173 854 ha) entre le 24 juillet et le 26 septembre 2024... pour ne citer que les feux les plus importants des trois dernières années ! En effet, d'autres feux et mégafeux devaient aussi être éteints en même temps que les mégafeux précédemment listés.

Les moyens aériens sont donc stratégiques, pour ne pas dire indispensables : hélicoptères, avions bimoteurs mais aussi des C-130H Hercules et même la location de DC-10 modifiés et mis en service par la société 10 Tanker Air Carrier (vidéo ci-dessous). L'arrivée de systèmes autonomes représenterait, comme expliqué par Maxwell Brodie, CEO de Rain, un gain capacitaire avec par exemple, une capacité de vol de nuit ou encore une possibilité de vol dans une zone enfumée, chose impossible actuellement :

"Les feux de forêt coûtent aux États-Unis plus de 390 milliards de dollars annuellement, et de multiples facteurs de risque devraient augmenter jusqu'à 30 % d'ici 2030. Nous sommes impatients de démontrer aux législateurs comment les appareils autonomes peuvent empêcher les incendies d'éclater ou de continuer de voler la nuit et dans des zones de turbulences et zones enfumées où les appareils pilotés par un équipage ne s'y aventureraient pas."