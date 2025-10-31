La pépite française Alta Ares, seule start-up à intercepter avec succès un drone au milieu d’une tempête à Biscarrosse
© Alta Ares (images), Air&Cosmos
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 31 octobre 2025 à 10:48

1087 mots

Alors qu’un essai OTAN de drones intercepteurs de drones était prévu, la complexité de la météo a empêché les drones intercepteurs de décoller… sauf un ! Équipé de l’intelligence artificielle de la pépite française Alta Ares, celui-ci va même réussir l’interception du drone cible. L’entreprise française, spécialisée dans l’IA pour drones, agrandit aussi son offre avec ses propres drones intercepteurs produits en France.

Essai à Biscarrosse

Ce 20 octobre 2025, l’OTAN organisait une compétition anti-drone au sein du centre d’essai de la Direction Générale de l’Armement (DGA) de Biscarrosse. Ce jour-là, pas de tir de missiles stratégiques M51 ou de missiles antiaériens Aster 30 mais bien le lancement d’un drone

Défense

Alors qu’un essai OTAN de drones intercepteurs de drones était prévu, la complexité de la météo a empêché les drones intercepteurs de décoller… sauf un ! Équipé de l’intelligence artificielle de la pépite française Alta Ares, celui-ci va même réussir l’interception du drone cible. L’entreprise française, spécialisée dans l’IA pour drones, agrandit aussi son offre avec ses propres drones intercepteurs produits en France.

Essai à Biscarrosse

Ce 20 octobre 2025, l’OTAN organisait une compétition anti-drone au sein du centre d’essai de la Direction Générale de l’Armement (DGA) de Biscarrosse. Ce jour-là, pas de tir de missiles stratégiques M51 ou de missiles antiaériens Aster 30 mais bien le lancement d’un drone cible Banshee Jet 40 (BJ40). Les compétiteurs devaient alors pouvoir

