La pépite française Alta Ares, seule start-up à intercepter avec succès un drone au milieu d’une tempête à Biscarrosse

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Alors qu’un essai OTAN de drones intercepteurs de drones était prévu, la complexité de la météo a empêché les drones intercepteurs de décoller… sauf un ! Équipé de l’intelligence artificielle de la pépite française Alta Ares, celui-ci va même réussir l’interception du drone cible. L’entreprise française, spécialisée dans l’IA pour drones, agrandit aussi son offre avec ses propres drones intercepteurs produits en France.
Ce 20 octobre 2025, l’OTAN organisait une compétition anti-drone au sein du centre d’essai de la Direction Générale de l’Armement (DGA) de Biscarrosse. Ce jour-là, pas de tir de missiles stratégiques M51 ou de missiles antiaériens Aster 30 mais bien le lancement d’un drone
Alors qu’un essai OTAN de drones intercepteurs de drones était prévu, la complexité de la météo a empêché les drones intercepteurs de décoller… sauf un ! Équipé de l’intelligence artificielle de la pépite française Alta Ares, celui-ci va même réussir l’interception du drone cible. L’entreprise française, spécialisée dans l’IA pour drones, agrandit aussi son offre avec ses propres drones intercepteurs produits en France.
Ce 20 octobre 2025, l’OTAN organisait une compétition anti-drone au sein du centre d’essai de la Direction Générale de l’Armement (DGA) de Biscarrosse. Ce jour-là, pas de tir de missiles stratégiques M51 ou de missiles antiaériens Aster 30 mais bien le lancement d’un drone cible Banshee Jet 40 (BJ40). Les compétiteurs devaient alors pouvoir
