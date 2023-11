Dissuasion nucléaire : tir d'essai réussi pour le tout nouveau missile M51.3

Une exception européenne

Les missiles tirés depuis les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de la Royal Navy ou encore de l'US Navy sont produits par l'entreprise américaine Lockheed Martin. De fait, le M51 représente une double exception, que ce soit au sein de l'OTAN ou encore de l'Union européenne : il est le seul missile développé et produit sur le continent européen. Cet "ovni européen" est devenu une réalité grâce à ArianeGroup, maitre d’œuvre du M51 : elle a développé et construit les missiles actuellement en service et s'occupe également de leur démantèlement en fin de vie. Elle est aussi en charge de leur maintien en condition opérationnelle ainsi qu'au développement de variantes plus modernes, telles que le M51.3. Au total, ArianeGroup gère pas moins de 600 industriels - des petites PME aux grandes entreprises - afin de remplir ces différentes missions au profit de la France.

Le programme M51.3 est aussi important sur plusieurs points pour ArianeGroup, comme précisé par Martin Sion, CEO d'ArianeGroup ( communiqué de presse ) :

"Cette réussite démontre, à nouveau, la capacité d’ArianeGroup, avec la filière industrielle de plus de 600 entreprises nationales, à maîtriser un tel défi technologique. Nous sommes maintenant en route vers la mise en service opérationnelle du système. Ce programme, démarré en 2014, constitue l’un des deux programmes fondateurs d’ArianeGroup. Il tient les délais et les budgets prévus initialement. [...]"

Plusieurs sites du groupe permettent de créer ce missile :