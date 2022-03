La modernisation des F-16 de l'US Air Force comprendra celle de la suite de guerre électronique

Northrop Grumman développe l'AN/ALQ-257 (IVEWS) des F-16

Dans le cadre du programme de modernisation PoBIT de 608 F-16C et D de l'US Air Force [voir A&C 2774 en kiosque ce vendredi 18 mars], mais pas seulement puisque la mise à niveau concerne potentiellement toute la flotte de F-16 dont les Viper, l'US Air Force a franchi une nouvelle étape dans l'effort de modernisation des capacités de guerre électronique de la flotte de F-16. Au cours des 18 prochains mois, Northrop Grumman achèvera le développement de l'IVEWS - également appelé AN/ALQ-257 - et installera le système sur plusieurs F-16 pour des essais en vol. D'autres activités de développement, d'intégration, d'essais de qualification du matériel et d'acquisition d'actifs d'ingénierie et de développement de la fabrication (EMD) viendront appuyer les essais de développement/essais opérationnels (DT/OT) et l'évaluation opérationnelle (OA) de l'IVEWS au début de 2023.

...Intéropérable avec l'APG-83 SABR

"Ce contrat et l'effort global du programme sont essentiels pour accroître la protection de nos opérateurs de F-16 lorsqu'ils exécutent leurs missions dans des environnements contestés", a déclaré le major Charles Prichard, chef de l'intégration de la guerre électronique au sein du bureau de programme du système F-16 de la direction. L'IVEWS est un système de guerre électronique de nouvelle génération, interne au F-16 et interopérable avec le nouveau radar Aesa APG-83 qui va notamment équiper, dans le cadre du programme de modernisation PoBIT de l'US Air Force, les F-16 C et D issus de deux lots de production et fabriqués entre 1988 et 2005. Il est conçu pour répondre aux exigences des systèmes de missions ouvertes et dispose d'une capacité qui permettra de prendre en charge les futures mises à niveau telles que le leurre à fibre optique, le traitement adaptatif/cognitif et la conformité à l'architecture de système ouverte. La production et la mise en service de l'IVEWS devraient commencer en 2024.