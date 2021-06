Feu vert à la vente de F-16 Block 70/72 aux Philippines.

Accord du département d’État

Le département d’État (ministère américain des Affaires étrangères ) vient d’approuver la vente de 10 Lockheed Martin F-16C Block 70/72 et de deux F-16D Block 70/72 aux Philippines. Le montant total du contrat, auquel s’ajoutent de nombreux équipements, est de 2,43 milliards de dollars. La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) a transmis la notification au Congrès, qui doit approuver la vente.

F-16C/D et équipements.

Le F-16C est une version améliorée du F-16, qui comprend le radar multimode AN/APG-68(V) doté de la capacité BVR (Beyond Visual Range), qui permet de tirer hors de portée visuelle. Il est en service depuis 1986. Le F-16D a plutôt été conçu pour la formation des élèves pilotes. Les achats approuvés en plus des appareils incluent 24 missiles AIM-9 Sidewinder Block II (missiles air-air à courte portée qui peuvent être dirigés après leur lancement) ; des radars AN/APG-83, qui sont adaptables sur les F-16 ; des bombes Mk-82 500lb ; des munitions KMU-572 ; et des radios AN/ARC-238, également adaptables sur F-16.

Capacités face au voisin chinois.