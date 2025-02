La France a livré les premiers avions Mirage 2000-5F à l'Ukraine

La promesse de livraison avait été annoncée par Emmanuel Macron , président de la République, dans une interview du 6 juin 2024. C'est ainsi que la formation des futurs pilotes ukrainiens a été lancée par la France. En effet, tout comme les avions de combat F-16AM Fighting Falcon livrés à l'Ukraine, les Mirage ne sont pas du tout des appareils aux standards équivalents des différents avions de combat MiG-29 Fulcrum et Su-27 Fencer de la Force aérienne ukrainienne : appareils d'origine soviétique, anciens,... D'où l'importance de former les pilotes à maitriser et connaitre leur nouvelle monture.

Quel armement ?

Une deuxième opération, inattendue, a aussi été mise en place : la modification des Mirage ukrainiens. Concrètement, le Mirage 2000-5F est pensé uniquement pour effectuer des missions de chasse aérienne. Cependant, une interview publiée en septembre 2024 annonçait que les appareils ukrainiens ont été transformés sur la base aérienne de Cazaux afin de leur offrir une capacité de frappe au sol . Cependant, comme il y a plusieurs mois lors de la première annonce de livraison des F-16AM en Ukraine, l'absence de photo sur ces nouveaux appareils ukrainiens ne permet pas de détailler l'armement qu'ils pourraient emporter : missile de croisière SCALP-EG ? Bombes lisses ? Bombes propulsées et guidées AASM ?...

Il est toutefois probable que les Mirage ukrainiens seront à minima équipés en missiles air-air MICA (Missile d'Interception, de Combat et d'Auto-défense). Il s'agit de l'armement standard pour les Mirage 2000-5F de l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE). Ce missile, développé et produit par MBDA, existe sous deux variantes : le MICA IR et le MICA EM. La différence entre ces deux variantes s'explique dans le système de guidage du missile :

le MICA IR est équipé d'un guidage infrarouge, détectant la chaleur émise par la cible ennemie, pour l'autodéfense (courte portée) mais aussi une interception discrète courte à longue distance.

le MICA EM (parfois dénommé MICA RF) est équipé d'un guidage radar lui permettant de détecter la cible ennemie par tout temps.

En revanche, le MICA IR et le MICA EM offrent tous deux une capacité d'interception à la fois courte portée (portée minimale annoncée de 0,5 kilomètres) et en même temps, une possibilité de tir longue portée (portée maximale supérieure à 60 kilomètres). Plusieurs modes de tir existent, avec une capacité fire and forget (tire et oublie). Cette capacité permet, en fonction du mode, de tirer le missile sans devoir le gérer une fois largué, ce dernier étant totalement indépendant jusqu'à l'interception de la cible. Par exemple, en longue distance, une liaison entre l'avion et le missile (LAM, Liaison Avion-Missiel) permet à l'appareil d'augmenter l'efficacité du vol du missile en affinant sa trajectoire ou encore la position de la cible. Ce même tir longue portée peut aussi être effectué sans aucune LAM, avec un missile totalement indépendant de l'avion. Le tir en fire and forget est aussi possible à courte portée mais, lors de combats aériens à faible distance, comme par exemple des combats tournoyants, le MICA dispose d'une fonction Lock On After Launch (LOAL, accrochage après le tir). De manière générale, le missile est tiré avec la cible enregistrée avant le tir (LOBL) mais en courte portée et en LOAL, le missile peut alors se diriger vers une cible qui ne se trouvait pas dans le champ de détection des capteurs.