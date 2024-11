Pluie de missiles Storm Shadow/SCALP-EG ukrainiens sur la Russie

SCALP-EG/Storm Shadow sur la Russie Le 20 novembre, plusieurs vidéos étaient publiées par les résidents du petit village de Mar'ino (Russie, oblast de Koursk), situé entre les villes de Rylsk et Lgov. Un drone de reconnaissance ukrainien a également filmé l'attaque, confirmant une douzaine d'explosion sur le site. Ces images représenteraient ainsi la toute première confirmation de l'utilisation par la Force aérienne ukrainienne du missile de croisière SCALP-EG/Storm Shadow, soit les dénominations française et anglaise d'un seul et même missile développé conjointement. La frappe a eu lieu à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne et à une trentaine de kilomètres des premières lignes ukrainiennes situées dans l'oblast de Koursk.

🇺🇦🇷🇺 Images de l'arrivée de plusieurs missiles de croisière Storm Shadow/SCALP-EG ukrainiens sur un centre de commandement russe dans l'oblast de #Kursk.



👉 C'est la toute première fois que ces missiles de conception franco-britannique sont utilisés pour frapper des cibles en… pic.twitter.com/yBmyTwBpJP — C'est Carré 🟩 (@Cest__Carre) November 20, 2024

Si douze de ces missiles ont bien été tirés, la Force aérienne ukrainienne aurait ainsi mobilisé à minima 6 bombardiers tactiques Su-24 Fencer, chacun de ces appareils pouvant emporter jusqu'à deux SCALP-EG/Storm Shadow (un sous chaque aile). Il est extrêmement compliqué de donner le nombre de Su-24 Fencer actuellement en service en Ukraine mais un raid de 6 ces appareils démontre l'importance de la cible pour les Forces ukrainiennes. Autre possibilité ; l'utilisation de F-16AM Fighting Falcon en tant qu'avion porteur. Par ailleurs, peut-être que des Mirage 2000-5F ukrainiens ont été utilisés mais aucune information ne permet actuellement de confirmer que les premiers Mirage ex-français volent en Ukraine et que ces avions sont compatibles avec le SCALP-EG.

Détails de la première frappe de SCALP-EG/Storm Shadow en Russie sur les images satellites les plus récentes de la zone (2019). © Air&Cosmos, Google Earth Fermer

Une image satellite de 2012 montre clairement que la zone ciblée dispose de son propre mur d'enceinte. © Air&Cosmos, Google Earth Fermer

Quelle cible ? Les différentes vidéos ont permis de géolocaliser la frappe avec précision mais la cible en tant que telle n'a pas encore été identifiée formellement. Les possibilités sont nombreuses : poste de commandement enterré (bunker ?), centre de télécommunication, bunker de survie du gouvernement (en cas de frappe nucléaire) mais utilisé par les troupes russes et nord-coréennes pour diriger les combats dans l'oblast de Koursk,... Toutefois, les hypothèses s'accordent toutes sur la valeur stratégique de la cible en question. À noter que le compte X Radio & Nukes ( @HamWa07 ) précise qu'au nord-nord-ouest, à environ 1 kilomètre de la frappe, se trouve justement quatre grandes antennes de télécommunication, probablement utilisée par la cible en question.

I think this hit a comms node north of the village.

51.5972857,34.9383129 ~1070m NNW of the POV https://t.co/eponNGhaYQ pic.twitter.com/In1xmTMxxx — Radio & Nukes 🇺🇦 (@HamWa07) November 20, 2024

Quels dégâts ? Au niveau des dégâts, la fin de la vidéo du drone permet de confirmer qu'au moins un bâtiment a été totalement détruit (bleu clair sur l'image) et un second bâtiment a été percé par un des missiles de croisière, une partie de son toit est manquante (en bleu foncé sur l'image). Ce bâtiment ne s'est pas effondré mais les dommages à l'intérieur doivent être sévères. L'explosion toute proche des missiles et/ou l'explosion du missile ayant touché le bâtiment expliquent la disparition des vitres de ce bâtiment.

La vidéo du drone de reconnaissance ukrainien démontre clairement qu'un bâtiment a été totalement détruit (bleu clair) et un second (bleu foncé) touché par un missile qui a probablement explosé à l'intérieur. © Ukraine Armed Forces, Air&Cosmos Fermer

Par ailleurs, Google Maps, via Street View, permet de croiser d'autres images disponibles en OSINT : les deux images représentent l'entrée (ou l'une des entrées ?) du complexe visé. Le petit bâtiment de droite (sur les images) a été totalement détruit. De plus, ces deux images ont trois ans d'écart... et les bâtiments ont entretemps changé : la grille et les poutres qui la soutienne ont été modifiées, les bâtiments sont rafraichis (disparition de la mousse sur les murs, nouvelle peinture), les fenêtres comblées ont été à nouveau percées, une cheminée a été ajoutée au bâtiment non détruit,... À voir donc si l'installation ciblée n'a pas eu aussi, durant ces trois années d'écart, une mise à neuf en vue d'une nouvelle utilisation... dans ce cas-ci, afin de repousser l'offensive ukrainienne de Koursk.

Une grosse partie de l'entrée a également été détruite par un missile SCALP-EG/Storm Shadow mais des différences sont visibles entre 2021 et 2024. © Open sources, Street View, Air&Cosmos Fermer

Un missile bunker buster Comme expliqué précédemment, le Système de croisière Conventionnel Autonome à Longue Portée et d'Emploi Général (SCALP-EG) ou sa dénomination anglaise, Storm Shadow, est un missile de croisière longue portée développé et produit par MBDA au profit des Forces armées françaises et anglaises (en plus d'une ouverture à l'export). Ce missile air-sol a été livré à l'Ukraine à la fois par la France et par le Royaume-Uni et les bombardiers tactiques Su-24 Fencer ont été modifiés pour pouvoir tirer deux de ces missiles (un sous chaque aile). Il mesure 5,1 mètres de long, vole à une vitesse subsonique et en tant que version d'export, ces missiles ont une portée limitée à environ 250 kilomètres. Afin de rendre sa détection plus compliquée par les radars ennemis, ce missile est équipé d'un système de suivi du terrain, lui permettant de suivre les courbes du terrain et de fait, de rester à une trentaine de mètres d'altitude. Il ne remonte que brièvement en altitude juste avant de descendre sur sa cible. D'une masse totale au lancement d'1,3 tonne, le SCALP-EG/Storm Shadow emporte une charge militaire de 450 kg. Cependant, cette charge est spécialement conçue dans une optique bunker buster. Comme expliqué dans cet article, il s'agit d'une charge en tandem, la première explosion d'une charge creuse permet à la charge principale de rentrer dans l'objectif pour y exploser. Cette explosion à l'intérieur de l'objectif permet de maximiser les destructions à l'intérieur même de la structure.