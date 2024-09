Les Mirage 2000-5F français livrés à l'Ukraine seront modifiés pour détruire des cibles au sol

Une livraison

Le 6 juin dernier, Emmanuel Macron, Président de la République, répondait à une question de Gilles Bouleau, présentateur phare de TF1, dans le cadre d'une interview TF1-France 2. Le Président avait alors annoncé que la France allait bel et bien livrer des avions de combat à l'Ukraine . Jusqu'alors, les seules livraisons étaient des appareils de conception soviétique, comme les MiG-29 Fulcrum livrés par la Pologne ou encore la Slovaquie et bien évidemment, l'initiative d'avions de combat F-16AM Fighting Falcon. Cependant, contrairement aux MiG-29, Su-27 Flanker et F-16AM ukrainiens, le Mirage 2000-5F n'est pas un avion multi-missions mais bel et bien un avion de défense aérienne. Dès lors, les appareils promis par la France seraient "limités" - mais bien plus efficaces que les Su-27 ou MiG-29 en configuration air-air - à une utilisation air-air... ou du moins, avant une récente annonce !