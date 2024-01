La FAA interrompt l'expansion de la production du Boeing MAX afin d'améliorer le contrôle de la qualité

Des mesures supplémentaires de la FAA

Suite à l'incident survenu le 5 janvier sur le Boeing 737-9 MAX d'Alaska Airlines, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) annonce des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité de tous les avions. La FAA a informé aujourd'hui Boeing qu'elle n'autoriserait aucune augmentation de la production du MAX, y compris du 737-9 MAX. Cette mesure vient s'ajouter à l'enquête de la FAA et au renforcement de la surveillance de Boeing et de ses fournisseurs. La FAA a également approuvé aujourd'hui un processus d'inspection et de maintenance approfondi qui doit être effectué sur chacun des 171 Boeing 737-9 MAX cloués au sol. Une fois ce processus achevé avec succès, l'avion pourra être remis en service.

Pas d'augmentation des cadences avant résolution des problèmes de contrôle de la qualité

"Nous avons interdit de vol les Boeing 737-9 MAX dans les heures qui ont suivi l'incident survenu au-dessus de Portland et nous avons clairement indiqué que cet avion ne serait pas remis en service tant qu'il ne serait pas sûr", a déclaré Mike Whitaker, administrateur de la FAA. "L'examen exhaustif et approfondi auquel notre équipe a procédé après plusieurs semaines de collecte d'informations me donne, ainsi qu'à la FAA, la confiance nécessaire pour passer à la phase d'inspection et de maintenance. "Toutefois, permettez-moi d'être clair : Boeing ne reprendra pas ses activités habituelles. Nous n'accepterons aucune demande d'augmentation de la production de la part de Boeing, ni n'approuverons de lignes de production supplémentaires pour le 737 MAX, tant que nous n'aurons pas la certitude que les problèmes de contrôle de la qualité mis au jour au cours de ce processus sont résolus".

Comité d'examen des mesures correctives

La FAA a approuvé cet ensemble détaillé d'instructions d'inspection et de maintenance après un examen approfondi des données issues de 40 inspections d'avions cloués au sol. La FAA a également convoqué un comité d'examen des mesures correctives (Corrective Action Review Board - CARB). Le CARB, composé d'experts en sécurité, a examiné et approuvé le processus d'inspection et de maintenance. À l'issue du processus amélioré de maintenance et d'inspection de chaque avion, les bouchons de porte du 737-9 MAX seront conformes à la conception d'origine et pourront être exploités en toute sécurité. Cet avion ne sera pas exploité tant que le processus ne sera pas terminé et que la conformité avec la conception d'origine n'aura pas été confirmée. Le processus d'entretien amélioré nécessitera notamment une inspection des boulons, des rails de guidage et des ferrures spécifiques, des inspections visuelles détaillées des bouchons des portes de sortie gauche et droite de la cabine centrale et des dizaines de composants associés, le resserrage des fixations et la correction de tout dommage ou condition anormale.



La FAA va obliger Boeing à respecter des normes de sécurité plus strictes.

Après l'immobilisation des Boeing 737-9 MAX au début du mois de janvier, la FAA a mis en place une série d'actions visant à renforcer la surveillance des chaînes de production de Boeing. "Les problèmes d'assurance qualité que nous avons constatés sont inacceptables", a déclaré M. Whitaker. "C'est pourquoi nous allons renforcer notre présence sur le terrain en examinant et en surveillant de près les activités de production et de fabrication. Les activités de contrôle renforcées comprennent le plafonnement de l'expansion de la production des nouveaux Boeing 737 MAX afin de garantir la responsabilité et le respect total des procédures de contrôle de la qualité requises. Mais aussi le lancement d'une enquête sur le respect par Boeing des exigences de fabrication. La FAA utilisera toute l'étendue de son pouvoir d'exécution pour veiller à ce que l'entreprise soit tenue pour responsable de toute non-conformité. La FAA continue de soutenir l'enquête du National Transportation Safety Board (NTSB) sur le vol 1282 d'Alaska Airlines. Le NTSB est en charge de l'enquête et fournira toutes les mises à jour.

24 experts pour examiner les processus de gestion de la sécurité de Boeing

Enfin la FAA poursuit son rapport sur la culture d'examen de la sécurité chez Boeing. Début 2023, la FAA a convoqué 24 experts pour examiner les processus de gestion de la sécurité de Boeing et la façon dont ils affectent la culture de la sécurité de Boeing. La FAA attend le rapport dans les semaines à venir. Les résultats du rapport d'examen de la culture de sécurité de Boeing informeront également l'agence sur les mesures à prendre à l'avenir. Le groupe d'experts comprenait des représentants de la NASA, de la FAA, des syndicats, des experts indépendants en ingénierie, des transporteurs aériens, des fabricants ayant une autorité déléguée, des experts juridiques et d'autres personnes. Le groupe a examiné des milliers de documents, interrogé plus de 250 employés, cadres et dirigeants de Boeing, des employés de fournisseurs de Boeing et des employés de la FAA, et a visité plusieurs sites de Boeing ainsi que les installations de Spirit AeroSystems à Wichita.