Alaska Airlines immobilise ses 65 Boeing 737 MAX 9 suite à un incident majeur pendant un vol

Un bout de fuselage qui s'envole à 16 000 pieds d'altitude sur le 737 MAX d'Alaska Airlines

Beaucoup d'inquiétudes, voire même de peur pour les 171 passagers à bord du vol d'Alaska Airlines entre Portland et Ontario en Californie. Alors que le Boeing 737 MAX 9 se trouvait à une altitude de 16 000 pieds, un bout de fuselage s'est envolé. Il s'agit d'un panneau qui masque une sortie d'évacuation supplémentaire qui n'apparaît pas aux yeux des passagers car également masquée à l'intérieure par les panneaux de cabine. Ce type de dispositif est requis par les autorités de l'aviation civile pour les appareils dont les allongements de fuselage permettent de prendre plus de passagers mais avec un nombre de portes permettant de tenir les temps maximum d'évacuation réglementaires. On retrouve ce dispositif de porte supplémentaire de chaque côté du fuselage sur les 737 MAX 8-200, version haute densité du 737 MAX 8, et 737 MAX 10.

Alaska Airlines immobilise ses 65 Boeing 737 MAX 9

Suite à cet incident majeur qui a logiquement entraîné une dépressurisation dans la cabine, Alaska Airlines a immobilisé sa flotte de 65 Boeing 737 MAX 9. L'appareil affecté par l'incident avait été livré à Alaska Airlines le 31 octobre 2023. L'immobilisation permettra d'inspecter les avions et d'identifier d'éventuels défauts de qualité et de les corriger. Il s'agit peut être d'un mauvais serrage de la cache extérieure qui se situe entre la voilure et la porte arrière d'embarquement des passagers. L'enquête le déterminera. En attendant, Boeing n'avait pas besoin de cela à un moment où les versions 737 MAX 7 et MAX 10 sont toujours en attente de certification par la FAA, les autorités américaines de l'aviation civile.

Nouveaux délais pour la certification des Boeing 737 MAX 7 et MAX 10 ?

Les deux derniers modèles de la famille Boeing 737 MAX, les 737 MAX 7 et MAX 10, le plus court et le plus long de la famille de moyen-courriers, sont en effet dans un processus de certification qui traîne depuis des mois et qui ne cesse de s'allonger au regard des divergences entre Boeing et la FAA sur un certain nombre de points techniques. Une chose est sûre, le 737 MAX 10 étant lui aussi équipé de ces portes d'évacuation supplémentaires, il fera l'objet d'une attention renouvelée.