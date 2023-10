La coentreprise Nidec Embraer approuvée

Création de la coentreprise Nidec Aerospace LLC

La société japonaise Nidec Corporation et Embraer ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord portant sur la création d'une entreprise commune, appelée Nidec Aerospace LLC (ci-après "JV"), afin de développer des systèmes de propulsion électrique pour le secteur aérospatial. La transaction combine les synergies complémentaires et les domaines d'expertise distincts de deux sociétés d'ingénierie de classe mondiale pour ouvrir une nouvelle ère de mobilité aérienne.

A destination de la mobilité aérienne urbaine

L'entreprise commune vise à ouvrir de nouvelles perspectives en proposant un portefeuille de produits et de services homogènes dans le monde entier, en s'appuyant d'abord sur la croissance du secteur de la mobilité aérienne urbaine (UAM). Nidec Corporation, premier fabricant mondial de moteurs complets, s'appuiera ainsi sur les 50 ans d'expérience complémentaire d'Embraer dans le domaine de l'aérospatiale pour concevoir, certifier, produire et commercialiser des systèmes de propulsion électrique de nouvelle génération basés sur des technologies éprouvées et adaptés à la propulsion de modèles d'aéronefs plus efficaces et plus écologiques. L'entreprise commune développera et fabriquera le système de propulsion électrique pour les véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), dans le but de fournir le système à des véhicules non eVTOL à l'avenir.

Eve Air Mobility comme client de lancement

Nidec Aerospace sera détenue conjointement par Nidec (51 %) et Embraer (49 %). Le siège social, situé à Nidec Motor Corporation (NMC) à St. Louis, Missouri, États-Unis, s'appuiera sur l'empreinte industrielle existante des deux sociétés au Brésil et au Mexique. Avant d'entamer leur collaboration, Nidec et Embraer ont tous deux une longue histoire de collaboration technologique et commerciale avec d'autres partenaires mondiaux et ont continuellement exploré une gamme de concepts durables, de technologies de prospection et de marchés à fort potentiel de croissance afin d'offrir une valeur plus forte à leurs parties prenantes respectives. Le client de lancement du système de propulsion électrique de l'entreprise commune sera le fabricant d'ADAVe (eVTOL) d'Eve Air Mobility, une société indépendante bien positionnée pour devenir un leader mondial dans le segment de la mobilité aérienne urbaine (UAM) en proposant un nouveau mode de transport urbain efficace et durable.