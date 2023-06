Salon du Bourget : Deux ventes pour l'avionneur Embraer

American Airlines commande sept Embraer 175 pour moderniser sa flotte régionale Envoy Air

Lors du salon aéronautique du Bourget 2023, la compagnie américaine American Airlines a annoncé une commande importante de sept avions Embraer 175. Cette décision marque un pas significatif dans la modernisation de la flotte de la compagnie régionale Envoy Air. Les nouveaux avions, qui seront livrés à partir de 2024, seront configurés pour accueillir 80 passagers, offrant ainsi une expérience de vol améliorée. Cette commande s'inscrit dans la stratégie d'American Airlines visant à optimiser ses opérations régionales et à offrir un service de qualité supérieure à ses passagers. L'Embraer 175, réputé pour son efficacité énergétique et ses performances avancées, constitue un choix idéal pour répondre aux besoins de la compagnie américaine.

Binter renforce sa flotte avec l'achat de six Embraer E195-E2

La compagnie aérienne espagnole Binter a également annoncé une commande significative lors du salon du Bourget 2023. Elle a choisi d'acquérir six avions Embraer E195-E2, démontrant ainsi sa volonté de renforcer sa flotte et d'étendre ses opérations. Les nouveaux avions, dont les livraisons débuteront en 2025, offriront une capacité accrue, avec une configuration pouvant accueillir jusqu'à 132 passagers. Cette décision stratégique permettra à Binter d'améliorer ses liaisons inter-îles dans les Canaries, ainsi que ses vols internationaux. L'Embraer E195-E2, avec sa technologie de pointe, sa consommation de carburant réduite et ses coûts d'exploitation optimisés, offre à Binter une solution économiquement viable pour ses besoins de croissance.