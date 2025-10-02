L'US Army achète des radars Giraffe 1X à Saab pour 46,2 millions de dollars

Le 29 septembre, le Pentagone annonçait dans la liste de ses contrats que l'US Army avait signé un contrat de 46 204 620 dollars (soit 39,33 millions d'euros) auprès de Saab Inc. New York. La filiale américaine de l'entreprise suédoise Saab sera chargée de produire et fournir auprès des Forces terrestres américaines le radar de surveillance aérienne Giraffe 1X (G1X). Le contrat ne précise pas le châssis sur lequel seront placés les futurs radars et encore moins le nombre de radars commandés. Il faut rappeler que le G1X a été spécifiquement conçu comme une solution compacte, avec la possibilité d'être déployé sur un petit conteneur ou encore des véhicules de toutes catégories, du blindé de combat au châssis de véhicule léger tout terrain. Cette capacité d'emport légère s'explique par une masse totale du radar de 150 kg. À noter qu'en mobile, le radar peut être utilisé en search on the move : grâce à un système de stabilisation, le radar continue sa détection des mêmes cibles détectées lorsque le système était immobile. Cela offre l'avantage de pouvoir constamment changer de position tout en assurant une détection aérienne à 360°.

Au niveau de la détection, le radar (AESA, 3D, 360°, 60 tours/minutes, bande X) peut détecter des cibles aériennes classiques (avions, hélicoptères) ou encore de petits drones légers. À ce propos, Saab annonce sur son site internet que le G1X peut détecter un mini-drone plus léger qu'une boite de lait en carton à quatre kilomètres de distance du radar. La portée contre des cibles classique est de 75 kilomètres. En plus d'être utilisé pour des batteries antiaériennes très courte à courte portée, ce radar peut guider des systèmes Counter-Rocket, Artillery, and Mortar (C-RAM). Ces systèmes sont capables de créer une bulle défensive contre les roquettes, obus d'artillerie et de mortiers mais demandent obligatoirement un radar capable de détecter et de suivre ces munitions.

Les radars de l'entreprise suédoise ne sont pas une nouveauté au sein des Forces armées américaines. En effet, les Littoral Combat Ship (LCS) de la classe Independance, actifs au sein de l'US Navy, sont tous équipés du Sea Giraffe AMB de Saab. Ce radar de moyenne portée (PESA, 3D, bande C, 360°) est capable d'offrir une solution de détection aérienne et de surface en simultané. Dans les airs, chaque LCS peut donc détecter des cibles à faible signature radar, comme de petits drones aériens, mais aussi des cibles plus classiques, comme des hélicoptères, missiles balistiques,... ou encore des brouilleurs. En surface, il peut détecter des drones de surface, périscopes, petites embarcations, tels que les RIB, et bien évidemment, navires de plus grande taille.