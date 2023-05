L’US Air Force choisira le constructeur de son chasseur de 6e génération en 2024

Le contrat pour le NGAD attribué en 2024

L’USAF a annoncé avoir transmis une sollicitation classifiée auprès des industriels américains au sujet d’un contrat de développement d'ingénierie et de fabrication pour son futur chasseur de domination aérienne de nouvelle génération (NGAD fighter). Elle indique ainsi commencer officiellement le processus de sélection des sources pour le programme NGAD, au sujet duquel elle arrêtera sa décision en 2024.

Pour acquérir son futur chasseur NGAD, l’USAF a affirmé incorporer « les leçons tirées des récents programmes d'acquisition de l'Air Force et s'appuiera sur les normes d'architecture ouverte ». Selon elle « Cette approche permettra au gouvernement de maximiser la concurrence tout au long du cycle de vie, de fournir une base industrielle plus large et plus réactive et de réduire considérablement les coûts de maintenance et de maintien en puissance ».

Le secret pour protéger les avantages opérationnels et technologiques

Si aucun détail n’a été apporté concernant les différentes entreprises concernées, les constructeurs Lockheed Martin (F-16, F-22, F-35) et Boeing (F/A-18, EA-18G, F-15) sont les seuls industriels qui fournissent actuellement des avions de chasse à l’armée américaine. Ils sont donc largement pressentis pour fournir à l’USAF son futur chasseur de 6e génération. Néanmoins Northrop Grumman n’est pas exclu par certains observateurs. Le constructeur du nouveau bombardier B-21 Raider de l’US Air Force, il est vrai, est très largement impliqué dans divers avions de chasse actuellement en services au Etats-Unis. Il fournit entre autres des structures d'avion et de l'électronique pour le F-35 Lightning II, le F/A-18 Super Hornet et le brouilleur EA-18G Growler.

Selon les informations recueillies par l'Air & Space Forces Magazines, Kendall a déclaré que le système précédemment envisagé pour le développement du chasseur NGAD, avec des compétitions toutes les quelques années a été abandonné. Cette stratégie rendrait la « phase de développement du NGAD beaucoup trop coûteuse » d'où le choix de systèmes ouverts modulaires sur un certain nombre des technologies embarquées du chasseur de 6e génération. Frank Kendall a d'ailleurs déclaré lors d'une réunion du Defense Writers Group à Washington, qu'il n'y aurait non pas deux, mais bien un seul chasseur NGAD.