Des F-16 rendus autonomes pour tester les technologies des drones de combat collaboratifs

Dans le cadre d'un forum en ligne organisé par le Mitchell Institute for Aerospace Studies, des précisions ont été réduites sur le processus de développement de l'autonomie des CCA. Près de 50 millions de dollars inclus dans la proposition du budget pour l'exercice 2024 devraient être autorisés pour démarrer le programme Viper Experimentation and Next-gen Operations Model (VENOM). Le programme prévoit d'équiper six F-16 de capacités de vol en autonomie qui serviront au développement de celles devant, à terme, équiper les CCA.

Les plans pour le futur de l'armée de l'air américaine comprenaient 1 000 avions de combat collaboratifs - ou CCAs pour Collaborative Combat Aircraft, sans pilotes associés à des 200 chasseurs Next Generation Air Dominance (NGAD) et 300 F-35. Révélés par le secrétaire de l'armée de l'air américaine, Frank Kendall, dans le cadre du Air and Space Forces Association's Warfare Symposium au début du mois de mars 2023, ces chiffres ne sont qu'un indicatif de planification pour l'armée de l'air américain du futur.

Le programme VENOM n'est pas le seul du genre aux États-Unis à participer à l'évolution des capacités de vol en autonomies aux États-Unis. Un F-16 modifié nommé le Variable In-flight Simulator Aircraft - VISTA X-62A - est l'une des principales plateformes servant au développement des algorithmes et intelligences artificielles (IA) pour le vol en autonomie. Il a réalisé un vol de 17 heures en étant dirigé par une IA en décembre 2022. Une performance réalisée grâce à une IA pour le combat aérien au-delà de la portée visuelle (BVR ou Beyond Visual Range) nommé AACO (Autonomous Air Combat Operations ) développé par L'Air Force Research Laboratory (AFRL). Il était également équipé d'une IA développée par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) dans le cadre du programme Air Combat Evolution (ACE).

Le rôle des six F-16 dans l'écosystème de recherche pour les capacités autonomes

Les programmes de recherche pour les capacités d'autonomie bénéficieront des capteurs des six F-16 qui sont plus nombreux sur ce type de chasseur que sur le VISTA. Lors du forum en ligne organisé par le Mitchell Institute for Aerospace Studies, le major-général Evan C. Dertien, commandant de l'Air Force a en effet précisé que les F-16 disposent de radar à balayage électronique actif (AESA), de systèmes d'avertissement électroniques et d'autres capacités de détection qui peuvent élargir le champ des données reçues par le logiciel autonome et l'aider ainsi à prendre des décisions.

Le programme VENOM prévoit de faire décoller les F-16 avec des pilotes humains à leur bord. Ces derniers laisseront le logiciel prendre le relais en vol pour permettre d'expérimenter son fonctionnement et de récolter des données. La présence de pilotes humains est prévue pour réduire les risques en cas d'échec lors des tests. Cette association humaine / IA porte aussi l'objectif d'engranger la confiance chez les pilotes vis-à-vis des technologies d'autonomie en cours de développement. Avec le projet VENOM, les pilotes voleront en côtoyant les noyaux d'autonomie en vol qui pourraient équiper les CCA de demain, ce qui pourrait offrir une transition plus douce au personnel de l'USAF. Les évolutions permises grâce au programme VENOM auront un effet rétroactif sur les différents programmes qui existent déjà et seront applicables aux VISTA.