200 chasseurs NGAD et 1000 drones de combat collaboratifs annoncés pour L'U.S. Air Force du futur

Déclaration chiffrée sur la future planification de la puissance aérienne de l'USAF

Les chiffres tombent pour les futurs plans de l’U.S. Air Force. Le 7 mars, dans le cadre du Air and Space Forces Association's Warfare Symposium de 2023, le secrétaire de l'armée de l’air américaine, Frank Kendall, a annoncé les chiffres indicatifs de la future planification de la puissance aérienne de l’U.S. Air Force (USAF). Selon lui, la domination aérienne de prochaine génération devrait être assurée par 200 chasseurs NGAD (Next-Generation Air Dominance) et 1 000 avions de combat collaboratifs - ou CCAs pour Collaborative Combat Aircraft, sans pilotes. Cette flotte sera complétée par 300 F-35.

Ces chiffres représentent une base de travail devant permettre d’organiser la planification selon Frank Kendall. Il y est prévu d’associer 2 CCAs pour chacun des chasseurs NGAD et F-35. Cette planification a pour objectif, selon lui, d’aider à structurer « l’analyse d'éléments tels que les bases, les structures organisationnelles, la formation, les besoins en matière de champs de tir et les concepts de maintien en puissance ».

Des détails sur le rôle des CCAs

Le secrétaire de l’armée de l’air américaine a présenté les CCAs comme des extensions de capteurs, des plate-formes améliorant la guerre électronique et la survie des avions pilotés, mais pouvant aussi agir comme des armes sur des plateformes adverses. Le ratio de deux CCAs par avion de chasse pourrait cependant évoluer indique-t-il, en fonction des tests à venir, de ce que la technologie pourra permettre de réaliser et de ce qui fonctionnera le mieux pour les forces opérationnelles.

Ils sont conçus pour agir en tant que loyal wingman ou fidèle ailier, concept selon lequel les plate-formes inhabitées opèrent en liaison très étroite avec des plates-formes avec équipage. Cependant le média « The War Zone » révèle que « l'armée de l'air et de nombreux partenaires industriels avec lesquels elle s'est déjà engagée sur l'ACC et d'autres éléments connexes de l'initiative NGAD ont indiqué qu'ils cherchaient à aller au-delà de cette construction pour créer un environnement plus collaboratif qui pourrait éventuellement permettre à ces drones d'effectuer diverses tâches avec une plus grande autonomie ».

La question du budget dans la planification

La configuration révélée par Frank Kendall poursuit l’objectif de donner à l’USAF une masse abordable et une rentabilité considérablement accrue dans le développement de ses capacités de domination aérienne de nouvelle génération. Sans plus de précision, il indique que les ACCs ne devraient coûter à terme qu’une fraction du coût d’un F-35, dont la hausse des coûts du projet à causé de nombreux remous aux Etats-Unis. Il a ajouté que le nombre choisi de deux CCA’s s’inscrit dans la recherche d’un point idéal afin d’éviter un enlisement du programme, avec des dépassements de coûts et de délais.

Le secrétaire de l’armée de l’air a aussi déclaré que la priorité serait donnée aux forces aériennes et spatiales afin de rester dominant et compétitif face au défis majeur que représente la Chine. Il indique ainsi que la proposition de budget pour l'année fiscale 2024, qui sera normalement révélée dans le courant de la semaine prochaine, inclura « près de 20 nouveaux efforts » et sera donc à scruter.