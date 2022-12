L'UltraFan est prêt à débuter sa campagne d'essais à Derby

L'UltraFan aux essais au banc 80

Rolls-Royce a annoncé le 19 décembre 2022 avoir terminé la construction de son démonstrateur technologique UltraFan et s'apprête à le tester. Lors d'une étape majeure du programme, le moteur du démonstrateur a été transporté de l'atelier de construction au banc d'essai 80 à Derby, au Royaume-Uni, où il a été monté en vue des essais. Le premier essai du démonstrateur devrait avoir lieu au début de l'année prochaine et il sera exploité en utilisant 100 % de carburant aviation durable.

Une soufflante de 3,55 m de diamètre

Associant une toute nouvelle conception de moteur à une série de technologies destinées à soutenir le transport aérien durable pour les décennies à venir, le démonstrateur UltraFan a un diamètre de soufflante de 140 pouces (soit 3,55 m) et offre une amélioration de 25 % du rendement énergétique par rapport à la première génération de moteur Trent. L'UltraFan offre une variété de solutions de durabilité qui soutiendront le voyage vers l'aviation nette zéro. À court terme, il est possible de transférer les technologies du programme de développement de l'UltraFan aux moteurs Trent actuels pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions. À plus long terme, la technologie évolutive de l'UltraFan, d'une poussée de ~25 000 à 110 000 livres, offre la possibilité d'améliorer encore le rendement énergétique des avions à fuselage étroit et à fuselage large, jusqu'à 10 %.

Un banc spécialement dédié à l'UltraFan

Le banc d'essai 80 a été conçu et construit spécialement pour accueillir le (très grand, il faut bien le dire) démonstrateur UltraFan. Mis en service en 2020, il a déjà permis de réaliser de nombreuses heures de tests expérimentaux sur les moteurs. Le programme de démonstration de la technologie UltraFan a été soutenu par l'Institut de technologie aérospatiale du Royaume-Uni et Innovate UK, les programmes Clean Sky de l'UE, ainsi que LuFo et l'État de Brandebourg en Allemagne.