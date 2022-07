Farnborough Airshow 2022 : Rolls-Royce en phase finale pour l'UltraFan

L'UltraFan en phase finale

Rolls-Royce est entré dans la phase finale de construction du plus grand démonstrateur technologique de moteur d'avion au monde, l'UltraFan. Le moteur de démonstration, dont la soufflante a un diamètre de 140 pouces (soit 3,55 m) est en cours d'achèvement à Derby, au Royaume-Uni. L'UltraFan sera utilisé pour la première fois plus tard dans l'année, avec un carburant aviation 100 % durable.

Technologie évolutive

Ce turboréacteur double flux offre une amélioration de 25 % du rendement énergétique par rapport à la première génération de moteur Trent. L'UltraFan soutient une variété de solutions de durabilité. À court terme, il est possible de transférer les technologies du programme de développement de l'UltraFan aux moteurs Trent actuels pour obtenir un rendement énergétique et une réduction des émissions encore plus importants. À plus long terme, la technologie évolutive de l'UltraFan, d'une poussée de 25 000 à 100 000 livres, offrira la possibilité d'équiper les nouveaux avions à fuselage étroit et à fuselage large prévus dans les années 2030.

Une première rotation prévue pour plus tard dans l'année

L'UltraFan fournit une plate-forme pour l'utilisation d'une gamme diversifiée d'options énergétiques et de systèmes d'alimentation - y compris le carburant pour avion actuel et les carburants d'aviation durables, ainsi que le potentiel futur pour l'hybride-électrique et l'hydrogène. "Notre démonstrateur technologique de moteur UltraFan arrive au moment où le monde est à la recherche d'une technologie transformatrice pour assurer la durabilité", a commenté Chris Cholerton, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce. "Nous sommes maintenant dans la phase finale de construction et nous effectuerons le premier essai avec du carburant aviation 100% durable plus tard cette année. La série de technologies que nous testons sur le démonstrateur permettra d'apporter des améliorations à notre flotte actuelle et de fournir de nouvelles capacités pour les futurs systèmes de propulsion. Ce programme est un investissement important pour l'avenir et je suis ravi que l'Institut de technologie aérospatiale du Royaume-Uni et Innovate UK, le programme allemand LuFo et le programme européen Clean Sky aient tous reconnu les avantages de l'UltraFan et lui aient apporté leur soutien", ajoute Chris Cholerton.

ALECSys, CMC et réducteur

Les principales caractéristiques techniques du moteur comprennent une nouvelle architecture centrale Advance3 éprouvée, combinée au système de combustion à mélange pauvre ALECSys, pour offrir une efficacité maximale de la consommation de carburant et de faibles émissions. S'ajoutent des aubes de soufflante en carbone-titane et un carter en composite. Les composants composites à matrice céramique (CMC) avancés qui fonctionnent plus efficacement à des pressions et des températures élevées. Enfin, le réducteur sur l'UltraFan est très particulier et est une des caractéristiques majeures du moteur. L'UltraFan sera testé au nouveau banc d'essai 80 de Rolls-Royce, ou des données peuvent être recueillies à partir de plus de 10 000 paramètres, détectant les vibrations les plus infimes à un rythme pouvant atteindre 200 000 échantillons par seconde.