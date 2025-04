L’hélicoptère NH90 Caïman standard 2 destiné aux forces spéciales françaises dévoilé

NH90 Caïman Standard 2...

C'est dans le cadre du salon SOFINS (acronyme de Special Operations Forces Innovation Network Seminar) organisé par le Cercle de l’Arbalète du 1er au 3 avril 2025 à Martignas-sur-Jalle (33), la Direction générale de l’armement (DGA) et l’industriel Airbus Helicopters France présentent, pour la première fois au public, le prototype de l’hélicoptère NH90 Caïman standard 2.

...A SOFINS

Le standard 2 de l’hélicoptère NH90 Caïman étendra les missions actuelles du NH90 en permettant l’insertion et l’extraction de commandos ainsi qu'en offrant des capacités en matière d’appui-feu et de communications tactiques. Par rapport au standard 1, actuellement en service dans les forces conventionnelles, il sera équipé d’une caméra infrarouge avec pointeur et désignateur laser (EOS410 de Safran), de nouveaux armements et d’un kit de radiocommunications pour la conduite des opérations en interarmées et en coalition.

18 exemplaires commandés pour le 4e RHFS

La DGA a commandé 18 exemplaires du NH90 standard 2 au consortium NHIndustries pour équiper le 4e Régiment d’hélicoptères des forces spéciales de Pau en remplacement des hélicoptères Caracal et Cougar. L’assemblage de l'hélicoptère vient de démarrer sur le site de Marignane (13). La livraison s’échelonnera de l’été 2026 au printemps 2029. Le NH90 est un hélicoptère biturbine de 11 tonnes développé en coopération européenne entre la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique par le consortium NHIndustries composé d’Airbus Helicopters, de Leonardo et de Fokker. Le programme NH90 est conduit pour la France par la DGA qui s’appuie sur l’agence exécutive la NATO Helicopter Management Agency pour la gestion globale du programme. La DGA a déjà commandé et livré 64 NH90 standard 1 pour les forces conventionnelles de l’armée de Terre ainsi que 27 NH90 en version combat naval pour la Marine nationale.