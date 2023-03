SOFINS : le NH90 des Forces spéciales s'affine

NH90 Forces spéciales : quasi-totalité des choix arrêtés

Les choix capacitaires de la prochaine loi de programmation militaire vont préciser le sort du NH90 en version forces spéciales (ou NHFS), à la fois en volume (seulement 10 appareils ont été commandés, là où le 4e RHFS aurait besoin du double pour remplacer aussi ses Caracal) et en qualité, afin de financer l’incrément 2 du programme, qui concerne la vraie rupture technologique, avec la vision augmentée (Eurofleye). Pour une facture que la France seule ne peut assumer. Néanmoins, le volume de modifications amenées par l’incrément 1, attendu dès 2025, est significatif par rapport à la version de base du Caïman et la quasi-totalité des choix ont désormais été arrêtés.

Le SIAé en première ligne sur les modifications

Dans l’attente de l’Eurofleye, les navigants utiliseront les casques Alpha (en France) et Ops Core (en opération) porteurs des jumelles de vision nocturnes Helie. Le service industriel de l’aéronautique (SIAé) recevra à Cuers la première machine sortie de Marignane, pour intégrer un rack de communications dédiées à cette version avec un radio satellite Harris et un module Rover permettant de récupérer de l’imagerie d’un drone (ou du pod d'un chasseur). Des antennes spécifiques devront aussi être implantées sur la cellule. Le SIAé confirme ainsi ses capacités en terme d’ingéniérie et de modifications d’appareil. Un système de navigation IFR empruntant le GPS civil (IFR-PBN) sera aussi ajouté, modification qui profitera par la suite aux Caïman de la 4e Brigade d’aérocombat.

Armement d'autoprotection sur deux nouvelles fenêtres

L’option d’installer l’armement d’autoprotection sur deux nouvelles fenêtres dédiées, à l’arrière, a été confirmée, mais seulement pour les mitrailleuses MAG-58. Sur une des portes (la deuxième étant laissée libre pour les mouvements du groupe commando) pourra être implanté un minigun M134D de 7,62 mm, sur un support d’armement assisté du SIAé-Cuers, ou une mitrailleuse M3M de 12,7 mm qui est déjà, elle, en service, sur des Caïman de la 4e BAC. Le NHFS va aussi retenir la capacité de réservoirs externes, que la 4e BAC avait utilisée très ponctuellement par le passé. Afin de gagner du poids, le NHFS n’aura pas de sièges pour les commandos qui s’assureront sur une ligne de vie périmétrique fixée sur le sol de la machine, à quelques centimètres de hauteur.

Extraction des commandos par grappe maintenue

La capacité corde lisse depuis la rampe a été abandonnée, comme des marchepieds repliables sur les portes latérales. Une seule potence d’aérocordage, à l’avant de la porte gauche, a été maintenue. La capacité d’extraction des commandos par grappe a été maintenue, avec un accrochage sur le crochet du sling. Un équipement de sécurisation de l’installation va par contre être ajouté, et une trappe native dans le plancher de l’hélicoptère va être agrandie pour permettre de déployer la grappe en vol.