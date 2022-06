L'hélicoptère de nouvelle génération ou NGRC avance

Vers le NGRC

C'est le 16 juin 2022 à l'occasion d'une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles, que six pays de l'Otan ont signé un mémorandum d'entente pour travailler conjointement sur les concepts d'un hélicoptère de nouvelle génération, destiné entre autres à remplacer des machines telles que l'AW-101. La France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni s'engagent à verser 26,7 millions d'euros pour le projet de capacité d'hélicoptère de prochaine génération (NGRC, acronyme de Next Generation Rotorcraft Capability).

1 650 km

Les pays concernés se pencheront sur l'amélioration de l'autonomie et de la vitesse d'un hélicoptère de transport moyen, ses capacités dans un scénario de guerre électronique pour commencer. Les missions envisagées pour cet appareil comprennent le transport, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage et l'assaut. Le nouvel aéronef devra avoir un rayon d'action de plus de 1 650 kilomètres sans ravitaillement, avec une endurance de huit heures et une capacité de charge comprise entre 10 et 17 tonnes.

Une cellule commune... Dans l'idéal

L'objectif, à l'image du programme NH90 qui est jusqu'alors est le dernier programme d'étude et de construction d'un hélicoptère polyvalent ayant réuni plusieurs industriels européens, est de développer une cellule commune pour les variantes terrestres, aériennes et maritimes, bien que l'Otan prévoie la possibilité de plateformes séparées si une cellule commune s'avère trop controversée. Car il faudra que les industriels s'entendent sur le partage des tâches...