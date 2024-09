L'Electra séduit les militaires américains

Ultra court pour les militaires

Electra a annoncé le 23 septembre 2024 le succès des démonstrations en vol de son prototype hybride-électrique dit "Ultra Short" (sous entendu ADAC, acronyme d'aéronef à décollage et atterrissage courts) pour les acteurs militaires. Les démonstrations, qui ont eu lieu à la base aéronavale des Marines à Quantico et au Felker Army Airfield de la base aérienne commune de Langley-Eustis en Virginie, ont mis en évidence les capacités de double usage de l'avion pour les opérations logistiques dans des environnements austères.



Un ADAC capable d'opérer à partir de terrains sommairement préparés

La capacité de l'Ultra Short à décoller et atterrir sur des distances extrêmement courtes à partir de zones peu préparées a été au cœur des démonstrations. Cela permet d'envisager des missions de réapprovisionnement rapides et flexibles dans des environnements contestés où les pistes d'atterrissage traditionnelles peuvent être indisponibles ou compromises. Les vols de démonstration comprenaient des décollages et des atterrissages à partir de pistes sommairement préparées en herbe, démontrant des opérations austères hors piste sans besoin d'infrastructure de soutien au sol. Le pilote d'essai en chef de l'Electra, Cody Allee, a effectué des virages serrés d'un rayon de 150 pieds (soit 45 mètres) pour démontrer la maniabilité de l'appareil à basse altitude et à faible vitesse, ce qui met encore plus en évidence la capacité de survie de l'avion dans des scénarios militaires complexes.



Une consommation de carburant inférieure d'un tiers à celle des hélicoptères

Les démonstrations comprenaient une démonstration de production d'énergie mobile, au cours de laquelle l'équipement de présentation avant le vol et le système de sonorisation ont été directement alimentés par l'avion. En tant que générateur d'énergie mobile, l'avion de production offrira plus de 600 kW de puissance continue et plus de 1 MW pour de courts instants, ce qui en fera un atout polyvalent pour toute une série de missions militaires, depuis les insertions tactiques jusqu'aux évacuations médicales. Electra avance également des avantages énergétiques opérationnels significatifs, avec par exemple une consommation de carburant inférieure d'un tiers à celle des hélicoptères effectuant des missions similaires. Idéalement, l'Electra serait positionné pour soutenir des opérations dans des endroits éloignés avec une infrastructure minimale, potentiellement en opérant à partir de navires et de barges.



Un intérêt pour les forces spéciales

Reste que l'AFWERX, soit la branche d'innovation du département de l'armée de l'air et alimenté par le laboratoire de recherche de l'armée de l'air (AFRL), l'ADAC d'Electra est très intéressant. « AFWERX s'engage à soutenir le développement accéléré de la technologie à double usage de l'Ultra Short. Les opérations efficaces, silencieuses et durables de cet aéronef correspondent aux objectifs militaires en matière de logistique contestée et expéditionnaire », a déclaré Jacob Wilson, chef de branche intérimaire de l'AFWERX Agility Prime. « Son système de propulsion hybride-électrique offre une autonomie et une endurance accrues, ce qui le rend adapté aux missions d'emploi de combat agile dans des lieux austères où les pistes d'atterrissage sont compromises ou inexistantes », ajoute-t-il. L'appareil pourrait sans doute intéresser notamment les forces spéciales, mais pour le moment il n'est question que d'essais et non d'un contrat de production.



Neuf passagers pour la version civile

L'Electra continue d'étendre l'enveloppe de vol de l'avion ultra court au cours de la campagne d'essais en vol en cours. Le démonstrateur technologique fournit des données essentielles pour informer le développement de l'avion de production piloté de neuf passagers d'Electra, qui est en cours de développement dans le cadre d'un contrat STRATFI actif avec AFWERX.