Electra réalise ses premiers vols ADACe

Premier vol du chardonneret

Electra a annoncé le 29 Mai 2024 avoir réussi les premières opérations de son démonstrateur d'avion hybride-électrique piloté, à décollage et atterrissage courts (ADACe ou eSTOL), baptisé EL-2 Goldfinch ou en français chardonneret.« L'étape franchie nous a permis de prouver que notre avion ADACe a la capacité de faire ce que nous avions dit - opérer à partir d'espaces inférieurs à 300 pieds (soit 90 m)», a déclaré JP Stewart, vice-président et directeur général d'Electra. « Le comportement de l'avion à faible vitesse correspond bien à notre analyse, ce qui renforce la confiance dans la capacité prévue de la conception du produit pour 9 passagers. Nous continuerons à développer nos technologies, notamment le système de commande de vol « thrust-by-wire » qui nous permettra de voler encore plus lentement en approche et d'améliorer encore les performances de décollage et d'atterrissage ADAC dans le cadre de la campagne d'essais en cours », a ajouté JP Stewart.

Décollage en 170 pieds (51 m) et atterrissage en moins de 114 pieds (34,2 m)

Les vols d'essai, pilotés par Cody Allee, se sont déroulés en avril et mai 2024 à l'aéroport régional de Manassas et à l'aéroport de Warrenton-Fauquier en Virginie. Le vol le plus long a duré 1 heure 43 minutes. Au cours de la campagne, l'avion a décollé en moins de 170 pieds (51 m) et a atterri en moins de 114 pieds (34,2 m), l'avion a atteint une altitude de 6 500 pieds (1 950 m), et il a volé aussi lentement que 25 kts (46,3 km/h) au décollage et à l'atterrissage. Les données et les enseignements tirés du programme d'essais en vol serviront à la conception de l'avion ADACe-eSTOL commercial d'Electra, d'une capacité de 9 passagers, dont l'entrée en service commercial dans le cadre de la réglementation FAA Part 23 est prévue pour 2028.

Une aile soufflée comme un certain Bréguet

Le concept de sustentation soufflée d'Electra utilise huit moteurs électriques pour augmenter considérablement la portance de l'aile, ce qui permet à l'avion eSTOL de décoller et d'atterrir dans seulement 1/10e de l'espace nécessaire aux avions conventionnels. Cela permet d'accéder à des endroits que seuls les hélicoptères peuvent atteindre aujourd'hui. Les moteurs électriques silencieux réduisent considérablement le bruit et les émissions, pour des opérations respectueuses des communautés. L'énergie électrique hybride permet de parcourir de longues distances sans qu'il soit nécessaire de disposer de stations de recharge au sol.