L'Electra va passer en soufflerie

L'Electra en soufflerie

C'est le 18 avril 2024 qu'Electra a annoncé un contrat SBIR (acronyme de Small Business Innovation Research, littéralement Recherche sur l'innovation dans les petites entreprises) de l'armée américaine d'une valeur de 1,9 million de dollars qui finance les essais en soufflerie de l'avion hybride-électrique à décollage et atterrissage courts (ADACe ou eSTOL selon la terminologie anglo-saxonne et du constructeur) d'Electra. Ce contrat permet à l'armée américaine d'explorer le potentiel de la technologie unique de l'avion à voilure soufflée d'Electra pour élargir les capacités militaires des États-Unis, en particulier pour une logistique résiliente et économe en carburant dans des environnements contestés.

Décoller d'un terrain de football américain

L'ADACe-eSTOL d'Electra représente une nouvelle catégorie d'aéronefs, combinant une flexibilité opérationnelle comparable à celle d'un hélicoptère avec des performances et des coûts d'exploitation supérieurs à ceux d'une aile fixe. La combinaison innovante réunissant soufflage de l'aile et huit moteurs électriques distribués augmente considérablement la portance générée par la voilure, ce qui permet des décollages et des atterrissages ultra-courts à partir d'espaces aussi petits qu'un terrain de football (américain, soit 110 m de long), ainsi qu'une réduction spectaculaire du bruit et de la consommation de carburant par rapport aux avions et aux hélicoptères conventionnels. La puissance hybride-électrique garantit une autonomie de plus de 1 000 miles (1 852 km) pour les applications de sécurité nationale, sans qu'il soit nécessaire d'installer des stations de recharge de batteries.

Un intérêt opérationnel potentiel pour les militaires

"L'utilisation d'un aéronef de la bonne taille pour une mission à charge utile donnée présente un avantage considérable", a déclaré Ben Marchionna, directeur de la technologie et de l'innovation d'Electra. "C'est une méthode très efficace pour réduire considérablement la consommation de carburant - ou l'énergie opérationnelle - sur le théâtre des opérations, ce qui est vraiment important pour permettre des opérations distribuées dans des endroits contestés. Bon nombre des solutions logistiques militaires les plus couramment déployées aujourd'hui sont utilisées bien en deçà de leur capacité de charge utile prévue. Notre avion eSTOL peut remplir ces missions tout en consommant beaucoup moins de carburant, en offrant un rayon d'action beaucoup plus grand, en fonctionnant à des niveaux de bruit considérablement réduits et en utilisant les mêmes empreintes opérationnelles limitées au sol. Il s'agit d'une capacité extrêmement convaincante et nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de l'armée pour faire progresser cette technologie clé pour la sécurité nationale".

Du démonstrateur à l'avion de série

Les essais en soufflerie permettront de faire progresser la nouvelle base de données aérodynamiques d'Electra, qui sera utilisée pour l'analyse des performances, les simulateurs et le développement des lois de commande. Ces essais en soufflerie, combinés aux essais au sol et au programme d'essais en vol en cours de l'avion démonstrateur de technologie eSTOL d'Electra, serviront à orienter la conception et le développement de l'avion de série d'Electra.