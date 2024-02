Electra et Surf Air Mobility à la conquête du marché ADACe

L'ADACe pour faciliter les déplacements régionaux

Surf Air Mobility, plateforme de mobilité aérienne régionale et Electra ont signé un accord pour proposer à une large clientèle des voyages aériens régionaux abordables, facilement accessibles, grâce aux avions hybrides électriques à décollage et atterrissage courts (ADACe ou eSTOL en anglais) d'Electra. Le but de cet accord est de commercialiser l'ADACe d'Electra en s'appuyant sur la plateforme de mobilité aérienne à la demande de Surf Air et sur son programme de location d'avions en tant que service (ACaaS ou Aircraft-as-a-Service) pour les opérateurs. Surf Air a également obtenu des positions de livraison privilégiées de 90 avions Electra.

90 avions

Surf Air a donc obtenu la possibilité de livraison anticipée de 90 avions ADACe Electra destinés à être intégrés dans le réseau aérien national de Surf Air, y compris Southern Airways Express et Mokulele Airlines. "La capacité de l'avion ADACe Electra à décoller et atterrir en seulement 150 pieds (soit 45 mètres) permettra le transport aérien direct à destination au-delà des grands aéroports, y compris les petits aéroports régionaux et les nouvelles infrastructures de mobilité aérienne avancée (AAM), élargissant ainsi le transport régional à une clientèle plus large que celle actuellement desservie par l'aviation privée", commente Surf Air.

Surf Air, bailleur et fournisseur d'Electra

L'accord entre Surf Air et Electra est basé sur certains points : SurfAir s'assure des positions de livraison préférentielles sur 90 avions ADACe d'Electra. Ensuite, SurfAir et Electra vont collaborer au développement de réseaux de routes qui seront desservies par le réseau de mobilité aérienne de Surf Air en s'appuyant sur les avions ADACe d'Electra. SurfAir agira en qualité de bailleur et fournisseur privilégié d'avions Electra ADACe pour les clients de Surf Air dans le cadre de son programme de location d'avions en tant que service. Enfin, SurfAir, son ou ses partenaires de services de données et Electra collaboreront au développement de systèmes d'analyse prédictive afin de réduire les coûts d'exploitation globaux et de rationaliser les opérations.

Un programme taillé pour la Part 135

Traditionnellement, les petits exploitants régionaux relevant de la Part 135 n'ont pas le même accès aux options de financement des aéronefs et aux services logiciels que les grands transporteurs aériens commerciaux. Le programme "Aircraft-as-a-Service" de Surf Air est conçu pour tenter de résoudre ce problème et abaisser la barrière à l'entrée en fournissant le financement et les outils logiciels nécessaires pour permettre à une nouvelle génération d'avions régionaux et d'opérateurs aériens de lancer, de développer et d'optimiser leurs activités aux Etats-Unis. Reste à obtenir l'aval de la FAA... En complément de l'Electra eSTOL, Surf Air poursuit le développement d'un groupe motopropulseur électrifié pour le Cessna GrandCaravan, avec Textron Aviation, pour une future mise en service.