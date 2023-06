Safran signe avec Electra pour développer un turbogénérateur destiné à la propulsion de son avion hybride-électrique

Un turbogénérateur de 600 kW...

Safran Helicopter Engines a signé un accord avec Electra pour développer le système de propulsion à turbogénérateur électrique de 600 kW destiné au prototype de l'avion hybride-électrique à décollage et atterrissage courts (ADACe ou eSTOL en anglais) d'Electra, d'une capacité de neuf passagers. Le turbogénérateur est un élément essentiel de l'architecture de propulsion hybride-électrique révolutionnaire de l'avion à faible émission de carbone d'Electra. Un turbogénérateur est constitué d'une turbine à gaz associée à un ou plusieurs générateurs électriques, ainsi qu'à un système innovant de régulation de la puissance électrique et de la tension. Safran Helicopter Engines développera le turbogénérateur Electra sur la base de son turbomoteur Arrano et s'appuie sur la large expertise de Safran en matière d'équipements électriques, à commencer par Safran Electrical & Power, qui fournira les deux générateurs électriques GENeUS. Safran Helicopter Engines a déjà testé au sol plusieurs types de turbogénérateurs à différents niveaux de puissance.

...Pour l'ADACe d'Electra

"Safran Helicopter Engines a évalué de près le marché de la mobilité aérienne avancée et nous pensons que l'avion à décollage et atterrissage courts électrique (ADACe ou eSTOL) d'Electra offre des capacités révolutionnaires dans un design pratique qui répond aux besoins du marché d'aujourd'hui et de demain, tout en étant soutenu par une équipe ayant des décennies d'expérience pour permettre son succès ", a déclaré Florent Chauvancy, vice-président exécutif de Safran Helicopter Engines, ventes OEM. "Nous apporterons à leur projet toute l'expertise que nous avons développée indépendamment dans le domaine de la propulsion hybride-électrique, combinant les sources d'énergie électrique et thermique, afin de développer le turbogénérateur adéquat pour le premier prototype d'avion 9 passagers d'Electra. Nos récents essais dans ce domaine sont un bon indicateur de réussite pour l'avion d'Electra".

Une propulsion hybride

"Electra a soigneusement étudié l'électrification des avions et nous pensons que la propulsion hybride est essentielle pour réduire les émissions et les coûts tout en préservant les charges utiles, les portées et les vitesses pour nos clients - en fin de compte, en construisant un meilleur avion. Le turbogénérateur est au cœur de ce système de propulsion hybride. Safran Helicopter Engines intègre une turbine moderne, à ses générateurs à haut rendement et l'accompagne d'un solide réseau de support ", a déclaré JP (James) Stewart, vice-président et directeur général d'Electra.