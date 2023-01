L'Égypte achète de nouveaux Boeing CH-47F Chinooks pour moderniser sa flotte

12 CH-47F pour l'armée de l'air égyptienne

L'armée américaine a attribué à Boeing un contrat portant sur la production de 12 nouveaux CH-47F Chinook destinés à l'armée de l'air égyptienne. Grâce à cette vente militaire à l'étranger (FMS) d'une valeur de 426 millions de dollars, l'Égypte remplacera sa flotte d'appareils CH-47D par le modèle F moderne, et bénéficiera de ses capacités multimission avancées. "Le [Chinook] modèle F améliorera les capacités du Chinook de l'Égypte et l'aidera à atteindre efficacement ses objectifs de transport lourd", a déclaré Ken Eland, vice-président et responsable du programme H-47.

Du D vers le F et même F+

Le CH-47F est un hélicoptère multi-mission avancé destiné à l'armée américaine et aux forces de défense internationales. Il contient un système de gestion numérique du poste de pilotage entièrement intégré, un poste de pilotage du système d'architecture avionique commune et des capacités avancées de manutention du fret complétant les performances de mission et les caractéristiques de maniabilité de l'appareil. Boeing a précédemment annoncé travailler sur une version F+, avec remotorisation à la clé, adoptant ainsi le turbomoteur T55-GA-714C, ou plutôt les turbomoteurs puisque le Chinook est bimoteur.