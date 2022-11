L'Eco Caravan d'Ampaire a fait son premier vol

9 places...

L'Eco Caravan d'Ampaire, un avion régional de neuf places, a effectué son premier vol aujourd'hui avec un système de propulsion hybride-électrique entièrement intégré. Ampaire s'attend à ce qu'il soit le premier avion régional électrifié à entrer en service commercial, avec une certification annoncée pour 2024. Ampaire le considère comme étant le premier d'une série d'avions hybrides électriques du constructeur de plus grande taille qui mèneront la transition vers une aviation durable.

... En hybride électrique

L'Eco Caravan utilise le système de propulsion intégré d'Ampaire, composé d'un moteur à cycle Diesel et d'un moteur électrique. Un bloc de batteries dans un carénage profilé préserve la capacité de l'avion en passagers et en fret. Le premier vol a duré 33 minutes pour effectuer les vérifications initiales du système de propulsion. Avec le pilote d'essai Elliot Seguin aux commandes, l'Eco Caravan a décollé de l'aéroport de Camarillo, au nord de Los Angeles, à 7 h 49, heure du Pacifique. L'avion a gagné les 3 500 pieds (1 050 m) à pleine puissance, combinant la puissance de la combustion et de l'électricité.

Un premier vol réussi

Seguin a ensuite réduit les gaz à un réglage de croisière, réduisant la charge sur les deux sources d'énergie. Il a passé environ 20 minutes à tester différents réglages de puissance tout en étudiant les températures et d'autres relevés avant d'effectuer une descente et une approche finale vers Camarillo à faible puissance. "Le système de propulsion de l'Eco Caravan a fonctionné comme prévu", a déclaré Seguin. "Il était doux et silencieux. Toutes les lectures de température et de puissance de sortie étaient normales."

Émissions nettes zéro avec SAF

L'Eco Caravan réduit la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 70 %. Les émissions sont presque nulles lorsqu'on utilise du carburant aviation durable. Le coût d'exploitation est réduit de 25 à 40 %, selon les routes aériennes. Le coût par siège-mile nautique disponible est proche de celui de la voiture. L'avion hybride-électrique conserve l'autonomie et la capacité de charge de la Grand Caravan, et peut en fait voler plus loin que la Grand Caravan avec huit passagers. L'autonomie maximale est supérieure à 1 000 nautiques (1 852 km). L'Eco Caravan peut recharger ses batteries en vol ou dans des stations de recharge au sol. Étant donné que l'infrastructure de recharge sera limitée pendant quelques années, la capacité d'opérer indépendamment de la recharge au sol est essentielle pour préserver la pleine utilité l'Eco Caravan.

Une nouvelle génération d'avions électrifiés durables

La technologie de propulsion de l'Eco Caravan peut être, selon Ampaire, adaptée à de plus grands avions régionaux et, à terme, à des avions de ligne monocouloirs. Ampaire prévoit de déployer rapidement des systèmes de propulsion plus puissants pour des avions plus grands, en suivant une approche par blocs qui d'améliorer considérablement la durabilité des opérations des compagnies aériennes.

Mise sur le marché en 2024

Ampaire travaille déjà avec la FAA pour certifier l'Eco Caravan en 2024 en vertu d'un certificat de type supplémentaire (STC). L'approche d'Ampaire se distingue des autres en ce qu'elle ne nécessite pas de programme complet de certification de l'aéronef, qui peut prendre du temps et être très coûteux. Le Grand Caravan est déjà certifiée par la FAA. Ampaire va le certifier pour voler avec un nouveau système de propulsion. "Le lancement de l'aviation hybride-électrique n'est pas une tâche simple, mais nous l'avons facilitée en mettant à niveau un avion déjà certifié", a déclaré M. Noertker. "Nous arriverons plus rapidement sur le marché et nous permettrons aux compagnies aériennes du monde entier de commencer à acquérir de l'expérience opérationnelle avec ce nouveau type de propulsion. Et nous travaillerons avec elles sur les modèles suivants afin de répondre aux exigences en matière de réseau."