Ampaire va passer à l'hybride électrique sur l'EcoCaravan

Du Grand Caravan à l'Eco Caravan

Au début du mois d'avril, Ampaire a commencé les essais au sol du système de propulsion de son premier avion d'essai hybride-électrique, le Cessna Grand Caravan, que la société a baptisé Eco Caravan. Cet avion représente une étape importante pour l'aviation hybride électrique, s'appuyant sur la technologie et l'héritage de l'avion électrique EEL d'Ampaire.

La version améliorée de l'Eco Caravan permet de réaliser des économies de carburant par rapport à l'appareil original, allant jusqu'à 70 % sur les trajets courts et plus de 50 % sur les vols long-courriers, tout en continuant à transporter 9 passagers ou du fret. L'avion peut atteindre une réduction des émissions allant jusqu'à 90 % s'il utilise du carburant aviation durable. L'Eco Caravan est capable de fonctionner à partir d'aéroports sans infrastructure de recharge électrique. Ampaire poursuivra le développement de l'Eco Caravan et la demande de certificat de type supplémentaire (STC) pour son système de propulsion hybride, et continuera à travailler en étroite collaboration avec les opérateurs du monde entier afin de maximiser les avantages pour leurs flottes.

STC et processus de certification

L'Eco Caravan est le premier avion hybride électrique à entrer dans le processus de certification de la FAA. Le processus STC peut prendre beaucoup moins de temps que la certification d'un avion entièrement nouveau, ce qui permet de viser une certification en 2024. En faisant passer les avions actuels à la propulsion hybride-électrique, cela permet également à l'Eco Caravan d'améliorer les émissions et l'accessibilité financière des flottes existantes, un besoin essentiel pour les clients d'Ampaire. "La mise en service d'un nouveau système de propulsion, entièrement intégré à un avion en état de voler, est une étape extrêmement intéressante pour Ampaire", a déclaré Kevin Noertker, PDG et cofondateur. "Nous prévoyons que l'Eco Caravan sera le premier d'une série de mises à niveau hybrides électriques pour un certain nombre de modèles d'avions qui transformeront l'industrie en réduisant les émissions et les coûts."

Un premier vol au second semestre 2022

Kevin Noertker a décrit les premiers essais d'alimentation au sol à l'aéroport Hawthorne de Los Angeles comme une première validation du fonctionnement du système. Le premier vol de l'Eco Caravan est prévu pour le second semestre de 2022.