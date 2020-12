Ampaire passe aux vols réguliers avec son avion électrique

Des vols réguliers avec Mokulele Airlines

Ampaire a réussi à effectuer un vol de démonstration d’un avion hybride-électrique sur une véritable ligne aérienne. L'entreprise a fait voler son avion Cessna 337 EEL le 22 novembre sur un vol de 20 minutes de l’aéroport Kahului de Maui à travers l’île à Hana et de retour sur une seule charge. Ampaire a annoncé que l'appareil emprunte désormais régulièrement cette route aérienne dans le cadre d’un programme de démonstration d’un mois avec la compagnie aérienne Mokulele Airlines, basée à Hawaï, l’une des 15 compagnies aériennes à avoir signé une lettre d’intérêt avec la compagnie.

Explorer le marché avec le concours de la FAA

Il s’agit de la première utilisation d’un avion hybride-électrique dans la catégorie "Experimental-Market Survey" de la FAA, ce qui permet à Ampaire de voler avec son équipage et son personnel essentiel pour la formation de l’équipage et d’autres activités exploratoires sur le marché. Les essais en vol sont soutenus par Elemental Excelerator, un accélérateur mondial de technologie climatique.

« Nous suivons la voie réussie des automobiles hybrides-électriques dans la transformation du transport terrestre en prenant ce modèle vers le ciel », a déclaré le PDG d’Ampaire Kevin Noertker. « En modernisant les avions actuels avec propulsion hybride-électrique, nous pouvons entrer rapidement sur le marché et tirer parti de l’infrastructure existante pour l’aviation à voilure fixe », a t-il ajouté. Les essais ont deux objectifs, selon Noertker : démontrer le potentiel de l’aviation électrique à réduire les émissions nocives et évaluer la robustesse de la technologie Ampaire. « Nous pouvons tirer des leçons de cette série de vols et les appliquer aux conceptions ultérieures et plus grandes d’aéronefs déjà en cours d’élaboration », précise Noertker.

Un Cessna 337 avec un moteur de 160 kW et un autre de 300 ch

Le démonstrateur technologique Electric EEL utilisé dans le cadre des essais avec Mokulele Airlines est une mise à niveau du Cessna 337 bimoteur à six places. L’avion dispose d’un moteur à pistons de 300 chevaux à l’arrière et d’une unité électrique de 160 kW à l’avant, ainsi que d’une batterie transportée dans une coque aéro-optimisée sous le fuselage. Grâce à la contribution de l’unité électrique, la consommation de carburant et les émissions de CO2 sont réduites d’environ 40 à 50 pour cent d'après le constructeur.

Une flotte d’avions hybrides ou entièrement électriques.

Pour les essais en vol, le seul changement concernant l’équipement au sol était l’obligation d'alimenter un hangar de Mokulele Airlines avec une prise triphasée de 208 volts. Ampaire a travaillé avec le ministère des transports de Hawaï et la Hawaiian Electric Company pour explorer des solutions d’infrastructure à long terme pour soutenir une flotte d’avions hybrides ou entièrement électriques. « L’avenir des compagnies aériennes régionales est électrique », a déclaré Stan Little, PDG de Southern Airways qui exploite l’une des plus grandes compagnies aériennes de banlieue aux États-Unis et possède Mokulele Airlines. « Nous prévoyons mettre en service des modèles hybrides et tout électriques dès que possible, et nous savons que d’autres régionaux nous observent avec beaucoup d’intérêt. »