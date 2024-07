L'avion-fusée de Dawn Aerospace certifié pour le vol supersonique

Une autorisation pour gagner les 80 000 pieds...

Dawn Aerospace, société de transport spatial implantée en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et aux États-Unis, a annoncé que l'Autorité de l'aviation civile (CAA) lui a accordé un certificat lui permettant de faire voler l’Aurora Mk-II à des vitesses illimitées, y compris supersoniques, jusqu'à une altitude de 80 000 pieds -soit 24 000 m-. Ce certificat permet des opérations au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) sans avoir besoin d'un espace aérien restreint. L'obtention de ce certificat fait suite à la réussite de la première campagne de vols propulsés par moteur-fusée de son avion spatial, le Mk-II Aurora. Les vols ont eu lieu à l'aérodrome de Glentanner en Nouvelle-Zélande les 29, 30 et 31 mars.

...A vitesses supersoniques

L’Aurora Mk-II est un avion propulsé par une fusée, conçu pour être le premier véhicule à voler jusqu'à 100 km d'altitude, la lisière de l'espace, deux fois en une seule journée. « Il est rapidement réutilisable et peu coûteux, ce qui le rend bien adapté à une variété d'applications en microgravité, à la recherche sur les vols à grande vitesse, à l'observation de la Terre, ainsi qu'à d'autres utilisations civiles et de défense », précise Dawn Aerspace. « Cela ouvre la voie à la prochaine étape importante en matière de performances pour le véhicule Mk-II, à savoir le vol supersonique », a déclaré Stefan Powell, PDG de la société. « À notre connaissance, il s'agirait du premier drone financé par le secteur privé à franchir le mur du son », a-t-il ajouté.

Voler à 100 km d'altitude plusieurs fois par jour

Cette certification est le résultat de plusieurs années de collaboration entre Dawn Aerospace et les agences locales, notamment la CAA, la NZ Space Agency, Airways et les utilisateurs de l'espace aérien local. Le but fut de comprendre comment intégrer en toute sécurité des véhicules à hautes performances avec les utilisateurs de l'espace aérien existant, en répondant aux exigences nécessaires en matière de véhicules et d'opérations. Depuis le premier vol de l’Aurora Mk-II en juillet 2021, Dawn a effectué 50 essais en vol à la fois avec des réacteurs et des fusées, en opérant sous des licences plus restrictives. Le Mk-II est désormais prêt à franchir une étape importante vers son objectif ultime : voler à 100 km d'altitude plusieurs fois par jour. Cet objectif permettrait également d'établir des records de vitesse, d'altitude et de vitesse ascensionnelle pour un aéronef à propulsion autonome. « À pleine puissance, le Mk-II volera plus vite et 2,5 fois plus haut que tout autre avion ayant décollé d'une piste, y compris l'actuel détenteur du record, le SR-71 Blackbird. C'est là toute la puissance de l'intégration des performances d'une fusée dans une plate-forme aéronautique », a déclaré M. Powell.

Etendre l'enveloppe de vol

Depuis ses derniers vols en 2023, au cours desquels il a atteint une vitesse de 200 nœuds (environ 370 km/h) et une altitude de 9 000 pieds (2 700 m d'altitude), le véhicule Mk-II a fait l'objet d'améliorations et d'essais approfondis. Le dernier essai avant le vol, un essai de tous les systèmes, comprenait un allumage et un redémarrage de 60 secondes du moteur pour démontrer la capacité de remise des gaz. La prochaine campagne d'essais en vol, prévue de juillet à septembre, comprendra jusqu'à une douzaine de vols. L'objectif principal est d'étendre l'enveloppe du véhicule à Mach 1,1 (supersonique) et à 70 000 pieds (21 000 m). L'objectif secondaire est d'effectuer deux vols en une journée afin de démontrer la possibilité de réutilisation rapide.