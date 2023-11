Dawn Aerospace installe une filiale à Toulouse

Un développement rapide

La société Dawn Aerospace, créée en 2017 et installée aux Pays-Bas (Delft) et à Christchurch (Nouvelle-Zélande), est un fournisseur de systèmes de propulsion pour nano, micro et petits satellites évoluant sur orbite basse, qui utilisent des ergols non toxiques (protoxyde d'azote et propène).

La startup compte à ce jour 63 équipements sur 13 satellites opérationnels, et va en livrer 200 autres à des clients internationaux.

Dawn Aerospace développe également un avion spatial totalement et rapidement réutilisable, qui combine les performances d'un lanceur avec le modèle économique d'un avion.

Un démonstrateur technologique à petite échelle, dénommé Mk-II Aurora (4,8 m d’envergure), a d’ores et déjà effectué 50 vols d'essai depuis l’aérodrome de Glentanner, près de South Island, en Nouvelle-Zélande : 47 avec des moteurs à réaction, et les 3 derniers (en mars dernier) en utilisant son moteur-fusée.

Une seconde filière en Europe

Après la création d’une filiale aux Etats-Unis (à New York), Dawn Aerospace s’installe à Toulouse.

Les bureaux de Dawn Aerospace France SAS se concentreront au départ sur le support client, le développement commercial et la R&D.

L'annonce a été faite sur le stand de la région Occitanie installé sur la sixième salon SpaceTech Expo, qui s’est tenu à Brême, en Allemagne, du 14 au 16 novembre.

Etait présent pour l’occasion Jalil Benabdillah, vice-président de la région Occitanie, vice-président en charge de l'économie, l'emploi, l'innovation et la réindustrialisation.

L’Agence spatiale européenne vient par ailleurs d’identifier Dawn Aerospace parmi les 20 startups les plus prometteuses du spatial en Europe.